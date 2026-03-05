Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş - Son Dakika
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Netanyahu\'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray\'a bakın ne sormuş
05.03.2026 11:35
İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump yönetiminin İran ile gizli temas kurmuş olabileceği şüphesi üzerine Beyaz Saray'dan açıklama isterken, ABD tarafı savaşın başlamasından bu yana Tahran ile herhangi bir görüşme yapılmadığını ve İran'dan gelen mesajlara yanıt verilmediğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Trump yönetiminin İran rejimiyle gizli temas kurmuş olabileceği yönündeki iddialar üzerine Beyaz Saray'dan açıklama istediği ortaya çıktı. Netanyahu'nun bu hamlesi, İsrail yönetiminin ABD'nin savaş sürerken İran ile ateşkes görüşmelerine başlayabileceği ihtimalinden endişe duyduğunu gösterdi.

İSRAİL'DE "ATEŞKES" ENDİŞESİ

Netanyahu'nun girişimi, İsrail hükümetinin savaş hedeflerinin tamamına ulaşılmadan Washington'un İran ile ateşkes arayışına girebileceği bir senaryodan kaygı duyduğunu ortaya koydu. İsrail tarafı, İran'a yönelik askeri operasyonların hedeflerine ulaşmadan sona erdirilmesinden çekiniyor.

PERDE ARKASINDA NE YAŞANDI?

Kaynaklara göre İsrail istihbaratı, bu hafta başında İran ile Trump yönetimi arasında ateşkesi görüşmek amacıyla bir tür iletişim kurulmuş olabileceğine dair şüphe uyandıran bilgiler elde etti. Bu gelişmenin ardından Netanyahu'nun pazartesi günü Beyaz Saray yetkililerini arayarak İran ile herhangi bir görüşme veya mesaj alışverişi olup olmadığını sorduğu belirtildi. Bir kaynak, Beyaz Saray'ın Netanyahu'ya Trump yönetiminin İranlılarla arkasından herhangi bir temas kurmadığını söylediğini aktardı.

ABD-İSRAİL KOORDİNASYONU

Bir ABD yetkilisi ise özel temsilci Steve Witkoff ile Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner'in neredeyse her gün Netanyahu, Mossad Direktörü David Barnea ve diğer İsrailli yetkililerle temas halinde olduğunu söyledi. Yetkili, son bir ayda Washington ile Tel Aviv arasındaki koordinasyonun geçmişte yaşanan iniş çıkışlara rağmen oldukça yakın olduğunu belirterek, "İranlılarla görüşmediğimizi biliyorlar" dedi. İsrail'in Washington Büyükelçiliği konuyla ilgili yorum yapmazken, Beyaz Saray da gelen yorum talebine yanıt vermedi.

İRAN'DAN MESAJ TRAFİĞİ

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir ABD yetkilisi ve başka bir kaynak ise İran'ın son günlerde Körfez ülkeleri ve bölgedeki diğer devletler aracılığıyla Trump yönetimine çeşitli mesajlar gönderdiğini söyledi. Ancak ABD'nin bu mesajlara yanıt vermediği belirtildi.

Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Son Dakika

