New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, dün, kente gelen sığınmacı akınıyla baş etmek için OHAL ilan ettiğini duyurdu. Demokrat Parti'den seçilen Adams, Cumhuriyetçi sınır eyaletlerinin sığınmacıları Demokrat Partili yönetimlerin olduğu eyaletlere göndermesine değinerek "Bu, Güney Amerika'da şiddet ve istikrarsızlıkla başlayan ve Amerikan siyasi dinamikleriyle hızlanan bir insani krizdir" dedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams dünkü basın açıklamasında, kentin sığınma sisteminde yaklaşık 61 bin kişi olduğunu belirtip bunların çoğunluğunun başka eyaletlerden otobüsle gönderilen sığınmacılar olduğunu ifade ederek OHAL ilan ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Adams, "Binlerce sığınmacı New York'a gelen otobüsle bindirildi ve haber verilmeden, koordinasyon sağlanmadan veya özen gösterilmeden sadece burada indiriliyorlar ve her gün daha fazlası geliyor" ifadelerini kullandı.