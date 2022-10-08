New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti - Son Dakika
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New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti

08.10.2022 16:51
New York Belediye Başkanı, kente gelen binlerce sığınmacı için OHAL ilan etti

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, dün, kente gelen sığınmacı akınıyla baş etmek için OHAL ilan ettiğini duyurdu.

ABD'nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, dün, kente gelen sığınmacı akınıyla baş etmek için OHAL ilan ettiğini duyurdu. Demokrat Parti'den seçilen Adams, Cumhuriyetçi sınır eyaletlerinin sığınmacıları Demokrat Partili yönetimlerin olduğu eyaletlere göndermesine değinerek "Bu, Güney Amerika'da şiddet ve istikrarsızlıkla başlayan ve Amerikan siyasi dinamikleriyle hızlanan bir insani krizdir" dedi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams dünkü basın açıklamasında, kentin sığınma sisteminde yaklaşık 61 bin kişi olduğunu belirtip bunların çoğunluğunun başka eyaletlerden otobüsle gönderilen sığınmacılar olduğunu ifade ederek OHAL ilan ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Adams, "Binlerce sığınmacı New York'a gelen otobüsle bindirildi ve haber verilmeden, koordinasyon sağlanmadan veya özen gösterilmeden sadece burada indiriliyorlar ve her gün daha fazlası geliyor" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ KAZANÇ İÇİN SÖMÜRÜLÜYOR'Adams konuşmasında 'çalışmalarının devam eden bir ulusal sorunu çözmek için başkaları tarafından kötüye kullanıldığını' vurgulayarak "New York'a yüzlerce otobüs geldi. Eylül ayının başından beri günde ortalama beş ila altı otobüs gördük. Dün, en az dokuz otobüs geldi" dedi. Mali yılın sonuna kadar bu krize en az 1 milyar dolar harcanacağını öngören Adams, "Barınma hakkı yasalarımız, sosyal hizmetlerimiz ve değerlerimiz başkaları tarafından siyasi kazanç için sömürülüyor" dedi.OTOBÜS GÖNDEREN EYALETLERNew York Belediye Başkanı Adams "Şehrimiz, otobüs gönderen eyaletlerin herhangi birinden koordinasyon ve hatta sadece işbirliğine sahip olsaydı veya ortaklarımızdan daha fazla destek alsaydı, belki o zaman bu sığınmacılar için bütçe yapabilir, personel oluşturabilir ve kaynak ayırabilirdik" diyerek sığınmacı gönderen diğer eyaletlere gönderme yaptı.

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Kaynak: DHA

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