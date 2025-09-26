New York'ta Binlerce Filistin Destekçisi, Netanyahu'ya Karşı Protesto Düzenledi - Son Dakika
Dünya

New York'ta Binlerce Filistin Destekçisi, Netanyahu'ya Karşı Protesto Düzenledi

26.09.2025 22:13
ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gelişini protesto etti. Göstericiler, 'Özgür Filistin, Özgür Gazze' sloganları attı. ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun gelecek pazartesi gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşmede ateşkes kararına varılması ve Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılması talep edildi. Netanyahu'nun ziyareti boyunca protestoların devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi düzenledi.

ABD'nin New York şehrindeki Benetton bölgesinde binlerce Filistin destekçisi, 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gelen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya karşı protesto gösterisi düzenledi.

BİNLERCE KİŞİ NETANYAHU'YU PROTESTO ETTİ

Göstericiler, New York'un ünlü Times Meydanı'nda bir araya gelerek BM merkezinin karşısındaki 46'ncı sokağa yürüdü. Binlerce kişi, "Özgür Filistin, Özgür Gazze" sloganları attı. İsrail yanlısı göstericiler ise Filistin destekçisi göstericilerin karşısında 10 kişilik küçük bir grupla karşıt gösteri düzenledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride BM merkezine çıkan tüm yollar kapatılırken, merkez çevresinde çevik kuvvet ekipleri de hazırda bekletildi.

"TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİNDEN ATEŞKES KARARI ÇIKMASI BEKLENİYOR"

Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump ve Netanyahu'nun gelecek pazartesi gerçekleştirmesi beklenen ikili görüşmeye de değindi. Gösterilerde, söz konusu görüşmede ateşkes kararına varılması, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sonlandırılması ve bölgede kalıcı barış sağlanmasına yönelik talepler dile getirildi.

Bazı göstericiler, Gazze'de insanlığa karşı işlenen suçlar ve savaş suçları nedeniyle aleyhinde Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu'nun, New York'a gelmesine izin verilmesini "korkunç bir durum" olarak nitelendirdi.

"PROTESTOLAR NETANYAHU'NUN ZİYARETİ BOYUNCA DEVAM EDECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretinde, pazar gününe kadar New York'ta kalması ve ardından başkent Washington'a gelmesi bekleniyor. Ayrıca, protestoların da Netanyahu'nun programı ile eş zamanlı devam edeceği öngörülüyor.

BM ÜYELERİ SALONU TERK ETMİŞTİ

Netanyahu geçtiğimiz saatlerde BM Genel Kurulu'nda konuşmuştu. İsrail Başbakanı konuşmasına başlamadan önce salonun büyük bir kısmının boş olduğu görülürken, Netanyahu'nun kürsüye yönelmesiyle yabancı ülke heyetleri salonu tek tek terk etmişti. Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları atmış, BM' de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu'nun konuşması boyunca tetikte kalmıştı.

Kaynak: İHA

