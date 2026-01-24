New York\'ta gece yarısı faciası: Gaz patlaması can aldı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Bronx bölgesinde bulunan 16 katlı bir apartmanda, gece saatlerinde meydana gelen gaz kaçağı patlamaya neden oldu. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede binanın üst katlarını sardı.

16'NCI KATTA PATLAMA YAŞANDI, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililerden alınan bilgiye göre, patlama binanın 16'ncı katında meydana geldi. Alevlerin hızla yayılması üzerine binada bulunan 150'den fazla daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın sırasında apartmanın üst katlarındaki birçok pencereden yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 YARALI

New York İtfaiyesi, olayda kimliği henüz açıklanmayan bir sivilin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

230'DAN FAZLA İLK MÜDAHALE EKİBİ GÖREV ALDI

Yangına müdahale için 75 birimden 230'dan fazla itfaiye ve acil durum personeli görevlendirildi. Dondurucu soğuk hava koşullarına rağmen ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Yetkililer, patlamadan yaklaşık 15 dakika önce binadan gaz kokusu ihbarı alındığını açıkladı. New York Acil Durum Yönetimi Komiseri Zach Iscol, yaklaşan kış fırtınasına dikkat çekerek, "Bu olay kar fırtınası sırasında yaşansaydı sonuçları çok daha ağır olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, gaz patlamasının kesin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtirken, olayla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.