New York\'ta Göçmen Protestoları: 65 Gözaltı

ABD'nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek için düzenlenen protestolarda 65 kişi gözaltına alındı.

Trump yönetiminin şehir ve ülke genelindeki sınır dışı uygulamalarını protesto etmek için binlerce kişi Manhattan'ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı'nda toplandı. 'ICE'yi dağıtın' ve 'New York'tan defol ICE' yazılı pankartlar taşıyarak sloganlar atan göstericiler, Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak yürüdü.

New York'ta protestoların akşam saatlerinde kontrolden çıkmasıyla polis ve göstericiler arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı, göstericilerin polise su şişeleri ve çeşitli nesneler fırlattığı ve polisin de biber gazıyla karşılık verdiği kaydedildi. Olaylar sırasında 'Kamu düzenini bozma' suçlamasıyla 65 kişi gözaltına alındı ve gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.