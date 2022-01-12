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New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti - Son Dakika
BBC

New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti

12.01.2022 20:23
New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew'a, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında önemli bir gelişme yaşandı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ortanca oğlu York Dükü Prens Andrew'a, ABD'de yöneltilen cinsel saldırı suçlamasında önemli bir gelişme yaşandı.

Mevcut bir anlaşmayla ilgili değerlendirme yapan hakim, söz konusu anlaşmanın Prense dokunulmazlık sağlamadığına hükmetti.

Şikayeti yapan Virginia Giuffre, dilekçesinde pedofili hükümlüsü Jeffrey Epstein tarafından Andrew'a seks için sunulduğunu, o sırada 17 yaşında olduğunu yani Amerikan yasalarına göre çocuk sayıldığını iddia ediyor.

Söz konusu anlaşma, Giuffre ile 2019 yılında cezaevinde ölen cinsel suç hükümlüsü Jeffrey Epstein arasında 2009 yılında yapılmıştı.

Buna göre Virginia Giuffre, 500 bin dolar karşılığında, "muhtemel sanık" olabilecek ve Epstein ile bağlantılandırılabilecek hiç kimseye dava açmayacağını taahhüt ediyordu.

Bu anlaşmanın Prens Andrew'a muafiyet sağlayıp sağlamadığını değerlendiren hakim Lewis A. Kaplan, anlaşmanın "muğlak" olduğunu gerekçe göstererek davanın görülmesi kararını verdi.

Prens Andrew'un bu yeni aşamada "uzlaşma" yoluna gidip gitmeyeceği tartışılıyor.

Virginia Giuffre 17 yaşındayken, Kraliçe'nin oğlunun kendisine Londra, New York ve Virgin adalarında cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek dava açmıştı.

61 yaşındaki Prens Andrew 2019 yılında iddiaları yalanladığı BBC'nin Newsnight programında "Böyle bir şey olmadı. Size kesin ve net olarak bunun olmadığını söyleyebilirim. Bu hanımla tanıştığımı hiç ama hiç hatırlamıyorum" demişti. Ancak Prens Andrew ve Giuffre'nin birlikte göründüğü fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Dava neden kabul edildi?

New York kenti hakimi Lewis A. Kaplan, 46 sayfalık kararında, 2009 tarihli anlaşmayı eleştirdi.

Kaplan, bu denli bağlayıcı olması beklenen bir anlaşma için "çok fazla yoruma açık bölüm" bulunduğuna hükmetti.

Hakim yazılı kararında, "2009 anlaşması, anlatmak istediği ne idiyse, yazım problemleri ve muğlaklık içeriyor" değerlendirmesini yaptı.

Lewis A. Kaplan kendi görevinin, Giuffre'nin iddialarının doğruluğu ya da yanlışlığını değerlendirmek olmadığını da söyledi.

Virginia Giuffre ise karardan duyduğu memnuniyeti avukatı aracılığı ile dile getirdi ve davayı dört gözle beklediğini açıkladı.

BBC'nin Kraliyet muhabiri Sean Coughlan'ın analizi

Bu sonuç, Prens Andrew için zor günlerin ve kararların ufukta olduğunu gösteriyor.

Pedofil Jeffrey Epstein ve Virginia Giuffre arasındaki bir anlaşmayı göstererek, davayı bloke etme çabası hali hazırda, itibarını zedeleme riski taşıyordu.

Şimdi bu talep reddedildi ve hakkındaki dava görülecek. Giuffre'nin ve Prens'in avukatları, müvekkillerinin ifadelerini üzerinden yasal mücadeleye girecek. Devreye kişisel tanıklıklar ve deliller girecek.

Sonbaharda New York'ta bir dava ufukta göründü.

Yanlış bir şey yapmadığını savunan Andrew'un halk önünde kendini aklama şansı var.

Ancak bir kraliyet mensubunun, New York'taki bir mahkeme salonunda, yıpratıcı bir çapraz sorguda ifade vereceğini düşünmek güç.

Bu da mahkeme salonu dışında bir anlaşma ihtimalini akla getiriyor. Ama bu da en iyi görüntü değil çünkü suçlamalar havada kalıyor.

Baskı altındaki Prens için iyi seçenekler oldukça sınırlı

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Son Dakika Dünya New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: New York'ta hakim, Prens Andrew hakkındaki cinsel saldırı davasının görülmesine hükmetti - Son Dakika
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