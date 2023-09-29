Nijer'deki Askeri darbe sonrası cihatçı şiddet artıyor: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijer'deki Askeri darbe sonrası cihatçı şiddet artıyor: 12 asker hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 29.09.2023 14:33

Nijer'de gerçekleşen askeri darbenin ardından cihatçı saldırıların arttı Batı Afrika ülkesi Nijer'de yapılan son saldırıda 12 askeri rejim askeri hayatını kaybetti. Askeri darbenin ardından saldırılar artarken, ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin Nijer ordusuna yaptığı maddi destek de belirgin bir şekilde azaldı. Bu durumun, ülkenin cihatçı saldırılara karşı koymasını zorlaştıracağı belirtildi.

Nijer'deki darbe sonrası cihatçı saldırılar artarken son saldırıda 12 rejim askeri öldürüldü.

Askere darbe sonrası artan saldırılar, ordunun ülkenin demokratik olarak seçilmiş başkanı Muhammed Bazum'u Temmuz ayında devirmesinin ardından daha da arttı.

Armed Conflict Location & Event Data Project'e göre ülkedekisaldırılar yüzde 40'tan fazla arttı. Ağustos ayında sivilleri hedef alan cihatçı saldırılar bir önceki aya göre dört kat arttı ve Tillaberi bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik saldırılar en az 40 askeri öldürdü.

Nijer, Batı ülkelerinin Sahra Çölü'nün altındaki geniş bölgedeki cihatçı ayaklanmayı yenmek için işbirliği yapabileceği son demokratik ülkelerden biri olarak görülüyordu. ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri yüz milyonlarca doları Nijer ordusunu desteklemeye aktardı.

Eski sömürgesindeki Fransa karşıtı duyguların arttığı bir sırada, Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Nijer'de bulunan 1,500 askerini yıl sonuna kadar geri çekeceğini açıkladı. Fransa'nın Nijer Büyükelçisi Sylvain Itte, uzun süren bir sürtüşme sonrası ülkeden ayrıldı.

Fransız ve muhtemelen ABD'den gelen destek kaybı, uzmanlara göre yönetimin cihatçılara karşı koymasını zorlaştıracak.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Nijer'deki Askeri darbe sonrası cihatçı şiddet artıyor: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijer'deki Askeri darbe sonrası cihatçı şiddet artıyor: 12 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
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