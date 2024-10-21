Nijerya\'da 129 Milyon Yoksul

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NİJERYA'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.

Dünya Bankası Nijerya Ofisi tarafından yayımlanan raporda, ülkede enflasyondaki yükselişin milyonlarca Nijeryalıyı açlığa mahkum ettiği kaydedildi. Nijerya'da 129 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı aktarılan raporda, ekonomik büyüme enflasyon kadar hızlı olmadığı için yoksulluğun hızla arttığı belirtildi.

Raporda, ülkede geçen yıl yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısının 115 milyon olduğu vurgulanarak, bu rakamın bu yıl 14 milyon Nijeryalının daha yoksullaştığı anlamına geldiği ifade edildi.