NİJERYA'da hız yapan yolcu otobüsü kamyona çarptı, 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'nın Kogi eyaletinde Obajana-Lokoja yolunda hız yapan yolcu otobüsünün kamyona çarptığı trafik kazasında 5'i çocuk, 19 kişi hayatını kaybetti. Kazada 8 kişi de yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kogi Eyaleti Müdürü Kumar Tsukwam, "Kaza, otobüsün aşırı hız yaparak önünde seyreden kamyonu sollamaya çalışması sonucu karşıdan gelen başka bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi" açıklamasında bulundu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Nijerya'da Otobüs Kazası: 19 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?