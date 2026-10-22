Nijerya\'daki ilk Ebola hastası, Uganda\'da tatil yapan diplomat eşi çıktı

Nijerya'da Doğu Afrika'daki salgının Mayıs ayında başlamasından bu yana doğrulanan ilk Ebola vakasının, Uganda'nın başkenti Kampala'ya tatile giden bir diplomatın eşi olduğu açıklandı. BBC'nin haberine göre bilgiyi Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Başkanı Dr. Jean Kaseya verdi.

Kaseya'nın aktardığına göre aslen Ugandalı olan ve Abuja'da yaşayan kadın, 3 Ekim'de Nijerya'nın başkentine döndükten üç gün sonra hastalandı. Nijerya Sağlık Bakanı Muhammad Ali Pate de 42 yaşındaki hastanın Kampala'da iki buçuk hafta kaldığını, dönüşte Etiyopya'nın başkentinde iki saatlik aktarma yaptığını doğruladı.

Bakan Pate, hastanın durumunun stabil olduğunu ve iyileştiğini söyledi. Yetkililer, salı günü Ebola testi pozitif çıkan kadınla temas eden 44 kişiyi belirledi. Karantinaya alınan bu kişilerin hiçbirinde, kadınla birlikte seyahat eden kişi de dahil, şu ana kadar belirti görülmedi.

Kaseya'nın anlattığına göre kadında ilk belirtiler 6 Ekim'de başladı. Sıtma olduğunu düşünerek önce bir özel hastaneye, ardından ikinci bir özel hastaneye giden hasta 11 Ekim'de yatırıldı. Durumu düzelmeyince 19 Ekim'de halk sağlığı yetkilileri uyarıldı, tanı ertesi gün üç laboratuvar testiyle kesinleşti. Sıtmanın belirtileri olan yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ishal, Ebola'nınkilere benziyor.

Ebola'nın kuluçka süresi 2 ile 21 gün arasında değişiyor. Hastalık, kan ya da kusmuk gibi enfekte vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşıyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre Mayıs'ta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan salgında 9 bin 500'ü aşkın vaka kaydedildi, en az 4 bin 600 kişi hayatını kaybetti. Ağustos'ta kendini salgından arınmış ilan eden Uganda'da en az iki kişi ölmüştü.

Hastanın seyahatine ilişkin açıklamalar ise birbirini tutmuyor. Uganda Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada kadını, iş için doğu Kongo'ya giden ve Uganda'dan yalnızca transit geçen bir Nijerya vatandaşı olarak tanımlamış, ülkede aktif Ebola vakası bulunmadığını vurgulamıştı. Bakan Pate, Uganda, Etiyopya ve Africa CDC ile birlikte gerçeklerin tam olarak ortaya çıkarılması için çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: BBC