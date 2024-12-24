Noel Ağacı Kundaklandı, Protestolar Patlak Verdi - Son Dakika
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Noel Ağacı Kundaklandı, Protestolar Patlak Verdi

Noel Ağacı Kundaklandı, Protestolar Patlak Verdi

Suriye'nin Hama kentinde bir Noel ağacının yakılması sonrası binlerce kişi protesto düzenledi.

24.12.2024 15:47
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Suriye'nin Hama kentinde bir Noel ağacının yakılması nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda, maskeli ve silahlı kişiler Suriye'nin orta kesimlerinde, Hristiyanların çoğunlukta yaşadığı Sukeylebiye kasabasının ana meydanındaki ağacı ateşe verirken görülüyor.

Suriye'yi fiilen yöneten Heyet Tahrir eş Şam (HTŞ) örgütü, kundaklamayı yapanların yabancı savaşçılar olduğunu, tutuklandıklarını ve ağacın hızla tamir edileceğini açıkladı.

Olayın ardından ülke genelinde binlerce kişi, yeni İslamcı yönetimden dini azınlıkları korumasını talep etti.

Kundaklamanın ardından çekilen görüntülerde, HTŞ'den bir din adamı Sukeylebiye'de toplanan kalabalığa konuşurken görülüyor ve ağacın sabah olmadan tamir edilmiş olacağı sözünü veriyor.

Söz konusu din adamı, sonra dayanışma adına bir haçı tutup, havaya kaldırıyor.

Şam'ın Kassa mahallesinde toplanan eylemciler, Suriye'deki yabancı savaşçılar aleyhine sloganlar attı.

Protestocular, HTŞ'nin saldırının arkasında olduğunu söylediği yabancı savaşçılara atıfla "Suriye özgür, Suriyeli olmayanlar gitmeli" diye bağırdılar.

Şam'ın Bab Touma Mahallesi'nde de protestocular bir haç ve Suriye bayrakları taşıdılar ve "Haç için ruhumuzu feda ederiz" sloganları attılar.

AFP Haber Ajansına konuşan Georges adlı bir eylemci "Daha önce olduğu gibi ülkemizde Hristiyan inancını yaşamamıza izin verilmeyecekse, artık buraya ait değiliz" dedi.

Suriye'de çok sayıda etnik ve dini grup bulunuyor. Bunlar arasında Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Dürziler, Alevi ve Sünni Araplar yer alıyor. Sünni Araplar ülkedeki Müslüman nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor.

HTŞ'nin ülkeyi nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. HTŞ yola cihatçı bir örgüt olarak başladı ama son yıllarda daha pragmatik ve daha tavize açık bir tutum benimsediler.

HTŞ öncülüğündeki muhalifler Şam'a girdiklerinde, lider kadrosu tüm Suriyeliler için bir Suriye inşa etmekten bahsediyordu.

HTŞ temsilcileri ayrıca, dini ve etnik azınlıkların hakları ve özgürlüklerinin korunacağını söyledi.

HTŞ hala BM, ABD ve İngiltere'nin terör örgütleri listesinde, ancak bu durumun değişebileceğine yönelik işaretler var.

ABD, Cuma günü üst düzey diplomatlar ve HTŞ temsilcileri arasında yapılan görüşmelerden sonra, örgütün lideri Ahmed eş Şara'nın başına konulan 10 milyon dolarlık ödülü iptal etti.

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı da devam ediyor. ABD Ordusu, Cuma günü kuzeydeki Deyrizor kentinde düzenlenen hava saldırısında iki IŞİD militanının öldürüldüğünü duyurdu.

Yabancı savaşçıların, radikal İslamcıların varlığı ve hatta ülkenin istikrarını sarsmak için güvensizlik ortamı yaratmaktan çıkar sağlayacak eski rejim destekçileri, yeni Suriye hükümetinin önündeki başlıca zorluk oalrak görülüyor.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Suriye, Dünya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Noel Ağacı Kundaklandı, Protestolar Patlak Verdi - Son Dakika

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