Numan Kurtulmuş, Papa Franciscus\'un Cenazesinde

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gitti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a giden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, Roma Fiumicino-Leonardo da Vinci Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Neslihan Altay ile diğer ilgililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra cenaze töreninin düzenleneceği Aziz Petrus Meydanı'na geçti.