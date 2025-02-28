Nürnberg\'de Uluslararası Silah Fuarı Başladı

Dünya

Haber: İlhan BABA

(NÜRNBERG) - Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli fuarlarından biri olan 51. Uluslararası Nürnberg Avcılık, Atıcılık ve Silah Fuarı (IWA 2025) kapılarını ziyaretçilere açtı. 27 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında sürecek fuarda, toplam 54 ülkeden 918 firma yer alırken, Türkiye'den Büyük Huğlu, Sarsılmaz, Canik, Agaoğlu Havacılık, Ak Savunma, Ata Arms, Balistik Defence, Ak Savunma, Akar Silah, Denli Dipçik, Hatsan Arms, Huglu Av Tüfekleri gibi 107 silah ve silah malzemeleri üreticisi firma katılım sağladı.

Uluslararası avcılık, atıcılık ve güvenlik silah fuarında, resmi ve sivil kuruluşlar tarafından geliştirilen yeni nesil silahlar, mühimmatlar, silah bileşenleri, av ve güvenlik ekipmanları ile ilgili çeşitli ürünler sergileniyor. 10 büyük salondan oluşan fuara yaklaşık 100 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Türk firmalarına diplomatik destek

Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci, Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeleri Recep Aslan ve Ali Bayraktar, fuara katılan Türk firmalarını ziyaret ederek desteklerini sundu. Başkonsolos Cebeci, "Silah fuarında Türk firmaları, ürettikleri silahlarla birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektedir. Fuara katılarak Türk bayrağını dalgalandıran firmalarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Türk firmalarından yüksek oranda ihracat

Türk yapımı silah ve aksesuar üreticileri, Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinin silahlı kuvvetleri ve emniyet güçlerine yüzde 80 oranında ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Yalnızca tüfek ve tabanca değil, mühimmat ve askeri malzemelerin de ihracatına büyük önem verildiği belirtildi.

Silah sektöründe Türkiye'nin küresel pazarda giderek daha fazla söz sahibi olduğu ve yapılan uluslararası iş birlikleriyle sektördeki payını artırmaya devam ettiği vurgulandı.

Ceviz ağacından yapılan dipçikler büyük ilgi gördü

Fuarın ilgi çeken unsurlarından biri de Türkiye'de yetişen özel ceviz ağaçlarından yapılan tüfek dipçikleri oldu. Silah üreticileri ve koleksiyoncular tarafından yoğun ilgi gören dipçikler, ceviz ağacının köküne yakın bölümlerinden üretilerek uzun yıllar dayanıklılığını koruma özelliğiyle dikkat çekti. Fuarda ayrıca sivillere yönelik silah ve aksesuarları da tanıtıldı.