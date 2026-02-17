Nürnberg Film Festivali 30. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Dünya

Nürnberg Film Festivali 30. Yılını Kutluyor

17.02.2026 13:30
30. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, 27 Şubat'ta başlıyor. Zülfü Livaneli özel konuk.

Haber: İlhan Baba

(NÜRNBERG) - Almanya ile Türkiye arasındaki en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri kabul edilen 30. Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali, 27 Şubat'ta başlayacak. Etkinliğin özel konukları arasında Zülfü Livaneli de yer alacak.

Almanya'da her yıl Nürnberg kentinde düzenlenen ve iki ülke arasında kültürel köprü kuran Türkiye-Almanya Film Festivali'nin 30'uncusu, 27 Şubat–8 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Festival Yönetmeni Ayten Akyıldız, uluslararası alanda çok yönlü sanatçılığıyla tanınan Zülfü Livaneli'nin festivalle kuruluşundan bu yana güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, sanatçının yıllar boyunca uzun metraj filmleri, konserleri ve edebiyat buluşmalarıyla etkinlikte yer aldığını ifade etti. Akyıldız, bu yılki festivalde Livaneli'nin portre-belgeselinin uluslararası prömiyerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Ödüllü yönetmen Nebil Özgentürk imzasını taşıyan "Livaneli – Barış ve Özgürlük İçin Bir Yaşam" adlı belgeselin uluslararası prömiyeri, 2 Mart Pazartesi günü saat 19.30'da Festival Merkezi Künstlerhaus'ta yapılacak. Akyıldız, bu seçimin Livaneli'nin festivalin 30. yılına sunduğu özel bir armağan olduğunu vurguladı.

İki yılı aşkın süren kapsamlı arşiv çalışmaları ve bu yapım için özel çekilen sekanslarla tamamlanan belgeselin, sanatçının yaşam öyküsü üzerinden Türkiye'nin yaklaşık son 70 yılındaki toplumsal ve siyasal dönüşümlere de ışık tuttuğu belirtildi. "Bir İnsanın ve Bir Ülkenin Hikayesi" alt başlığını taşıyan yapım, tanıklıklar, arşiv görüntüleri ve yeniden canlandırmalarla Livaneli'nin barış ve özgürlük fikrinin uluslararası alandaki temsilini ele alıyor.

Belgeselin ardından 2 Mart'ta bir festival söyleşisi de düzenlenecek. Söyleşi, Livaneli'nin müziği, kitapları ve filmlerinden etkilendiğini belirterek onu "çağımızın az sayıdaki Rönesans sanatçılarından biri" olarak nitelendiren Alman sanatçı Armin Mueller-Stahl ile 2009 yılında festivalde yaşanan buluşmadan esinlenilerek planlandı.

Belgeselin ilk gösterimi İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılmıştı. Yapımın ilk uluslararası gösterimi ise Livaneli ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün katılımıyla Almanya'nın Nürnberg kentinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

