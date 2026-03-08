Nusret, İran\'ın her gün vurduğu şehre gitti

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, dünya çapındaki restoran zincirinin en önemli duraklarından biri olan Dubai'ye gitti.

"DUBAİ MUHTEŞEM ŞEHİR"

Şehre varışıyla birlikte sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gökçe, "Eve döndüm. Harika insanlar, muhteşem şehir. Biz buradayız, birlikteyiz," diyerek Dubai'ye olan bağlılığını dile getirdi.

Bölgedeki siyasi hareketliliğe rağmen Dubai'nin güvenli ve huzurlu olduğunu savunan Gökçe'nin bu paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı.