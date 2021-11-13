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OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var - Son Dakika

OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var

13.11.2021 14:04

Afganistan'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan ve 1-7 Kasım arasını kapsayan haftalık raporda, Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde toplamda 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu ve 242 bin 914 kişiye de insani yardım...

Afganistan'da Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayınlanan ve 1-7 Kasım arasını kapsayan haftalık raporda, Afganistan'ın çeşitli bölgelerinde toplamda 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğu ve 242 bin 914 kişiye de insani yardım yapıldığı belirtildi

OCHA'nın yayınladığı ve ülkedeki insani durumu bölgelere göre değerlendiren haftalık rapora göre, ülkenin güneyinde, kış yardımına ihtiyacı olan insanları belirlemek için ihtiyaç değerlendirmelerinin devam ettiği belirtilirken, 4 Kasım itibariyle yaklaşık 22 bin 260 kişinin (3 bin 180 aile) kış yardımına ihtiyacı olduğunun belirlendiği ifade edildi. Raporlama döneminde BM'nin, Kandahar ve Uruzgan illerinde kış desteğine ihtiyaç duyan bin 358 savunmasız kişiye evlerini ısıtmaları ve giysi alabilmeleri için nakit para dağıttığı açıklandı.

95 BİN 67 KİŞİYE GIDA YARDIMI

Ülkenin kuzeydoğusunda, Takhar'daki Afganistan Ulusal Afet Yönetim Otoritesi'ne (ANDMA) göre, 4-5 Kasım'da şiddetli yağışların Talukan şehrinde 20 eve zarar verdiği veya yıkılmasına neden olduğu belirtildi. Durumu ve insani ihtiyaçları değerlendirmek için bir kurumlar arası değerlendirme ekibi görevlendirildiği ifade edilirken; 95 bin 67 savunmasız kişinin, Dünya Gıda Programı'nın (WFP) mevsimlik yardımının bir parçası olarak gıda yardımı aldığı bildirildi. Kuzeyinde ise raporlama döneminde, Ağustos 2021'de, geri dönenler ve savunmasız kişiler de dahil olmak üzere çatışmalar nedeniyle yerinden edilen 3 bin 38 kişinin, ihtiyaç değerlendirme ekipleri tarafından insani yardıma ihtiyacı olduğunun belirlendiği ifade edildi.

147 BİN 847 KİŞİYE İNSANİ YARDIM

Rapora göre ülkenin doğusunda toplamda 147 bin 847 kişinin nakit, gıda, su, temizlik ve hijyen malzemesi yardımı aldığı ve 7 hareketli sağlık ekibi tarafından Nangarhar, Laghman ve Kunar illerinde çatışma ve doğal afetlerden etkilenen insanlara beslenme desteği verildiği belirtildi. Ülkenin batısında ise 27 Ekim'de Kabil'den Ghor bölgesinin Chaghcharan ilçesine gelen yaklaşık 315 kişi (45 aile) için ihtiyaç değerlendirmelerinin devam ettiği ifade edilirken; yaklaşık 13 bin 769 kişinin (bin 967 aile) kışa hazırlık yardımı ihtiyacı olduğunun belirlendiği bildirildi.

İHH'DAN AFGANİSTAN'A TOHUM YARDIMI

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Afganistan'da yaşanan kıtlığa çare olabilmek amacıyla olduğu ifade edilen İHH tarafından hazırlanan 100 ton buğday tohumu Afganistan'a ulaştı. Afganistan'daki gelişmelerin ardından 'Yalnız bırakma' sloganıyla bir kampanya başlatan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın ülkenin birçok şehrinde yaklaşık 18 bin Afgan'a gıda kumanyası ulaştırdığı da belirtilen açıklamada, son olarak bölgeye tohum gönderildiği ve tohumların başkent Kabil'de düzenlenen törende bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından ve İHH'nın bölgedeki partneri olan HAS İnsani Yardım Derneği yetkililerine teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, Afganistan coğrafyası göz önünde bulundurularak 4 farklı tohum çeşidinin tercih edildiği ve tohumların kendi özelliklerine göre farklı fiziki şartlara sahip arazilere ekileceği belirtildi. Tohumlardan verim alınmaya başlandığında hem Afgan çiftçiler için hem de gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Afgan halkı için tohumların umut olmasının beklendiği ifade edildi.


OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var
OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var
OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var
OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var
OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofi, Birleşmiş Milletler, Afganistan, Kasım, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: OCHA Afganistan haftalık raporu: Ülkede 39 bin 67 kişinin insani yardıma ihtiyacı var - Son Dakika
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