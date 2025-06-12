Ödül törenine damga vuran önlem! Keskin nişancılar eller tetikte bekledi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in katıldığı bir ödül töreni, güvenlik önlemleriyle dikkat çekti. Bir futbol stadyumunda düzenlenen törende Mirziyoyev'in güvenliği, çevrede konumlandırılan keskin nişancılar tarafından sağlandı.

ELLER TETİKTE BEKLEDİLER

Tribünlerin üst kısımlarına konuşlandırılan silahlı güvenlik görevlileri, törende olası bir tehdide karşı hazır bekledi. Görüntülerde keskin nişancıların hedefe odaklı şekilde görev yaptığı anlar dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ İZLEYENLERİ İKİYE BÖLDÜ

Devlet başkanlarının halka açık etkinliklerde yoğun güvenlik önlemleri altında korunması alışıldık bir durum olsa da, Özbekistan'daki bu uygulama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar alınan önlemleri "abartılı" bulurken, bazıları ise liderin güvenliğini sağlamak adına gerekli olduğunu savundu.