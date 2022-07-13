Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı - Son Dakika
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Oğlunun skandal görüntüleri sonrası, anket sonuçları da Biden'ı yıktı

13.07.2022 14:00

ABD Başkanı Joe Biden, oğlunun telefonundan sızdığı iddia edilen veriler yüzünden zor günler geçirirken, Biden'a bir darbede New York Times'ın paylaştığı anket sonuçlarından geldi. Ankete göre; Demokrat seçmenin yüzde 64'ü 2024 Başkanlık Seçimleri'nde partinin yeni bir adayla yarışmasını istiyor.

"4chan" adlı internet sitesinin kullanıcıları, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti. Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden'ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasını "Pedofili Peter" adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Gündeme bomba gibi düşen gelişmenin ardından tüm gözler Joe Biden'a çevrildi.

BIDEN'IN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR

Konu ile ilgili sessizliğinin koruyan ABD Başkanı'nın ne yapacağı merak konusu oldu. Sık sık gafları ve hareketleri ile sağlık durumuyla ilgili şüpheleri de üzerine çıkan Biden'ın önünde iki seçenek var; istifa etmek veya önümüzdeki seçimleri beklemek.

Oğlunun skandalı sonrası Biden'a bir darbe de seçmenden! Demokratların çoğu 2. dönemi için yarışmasını istemiyor

DEMOKRAT SEÇMENLERİN YÜZDE 74'Ü YENİ BİR ADAY İSTİYOR

İstifa söylentileri kulislerde çalkalanırken, ABD merkezli dünyaca ünlü gazete New York Times dikkat çekici bir haber yayımladı. ABD'de yapılan bir anketin sonuçlarına yer verilen haberde, Demokratların çoğunun Biden'ın 2. dönem için yarışmasını istemediği belirtildi. Ankete göre Demokrat seçmenin yüzde 64'ü 2024 Başkanlık Seçimleri'nde partinin yeni bir adayla yarışmasını istiyor.

Oğlunun skandalı sonrası Biden'a bir darbe de seçmenden! Demokratların çoğu 2. dönemi için yarışmasını istemiyor

SEÇMENLERİN 4'TE 3'ÜNDEN FAZLASI: ABD YANLIŞ YÖNDE

Öte yandan, ABD'li seçmenlerin yalnızca yüzde 13'ü ülkenin doğru yolda olduğu görüşünde. Kayıtlı seçmenlerin 4'te 3'ünden fazlası ise ABD'nin yanlış yönde hareket ettiğini düşünüyor. Seçmenler bu karara gerekçe olarak ekonomi ve enflasyonla ilgili endişeleri gösteriyor.

Kulislerde ise, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Biden'ın yerine aday gösterilebileceği konuşuluyor.

Oğlunun skandalı sonrası Biden'a bir darbe de seçmenden! Demokratların çoğu 2. dönemi için yarışmasını istemiyor
Hunter, babası Joe Biden'ı da yaktı! Telefonundan çıkan korkunç fotoğraflar ABD'yi sarstı... Babasını pedofili Peter adıyla kaydetmiş
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