Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı - Son Dakika
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Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı

13.10.2022 15:38

Amerika Birleşik Devletleri'nde öğrencisinden hamile kalması olay yaratan eski öğretmen Amy Kupps, taşıyıcı annelik için vücudunu açık artırmaya çıkardı. Genç kadın, "İnsanlık genlerimden, yani zekamdan ve güzelliğimden faydalanmalı" şeklinde konuştu.

Öğretmenliği bıraktıktan sonra modellik yaparak geçimini sağlayan Amy Kupps, bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Sürekli alkol tüketen 33 yaşındaki kadın kendisini göz hapsine alan kişiyi fark etti. Bir süre sonra genç adamın bakışlarına karşılık verip onunla tanıştı.

Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenin son yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

SABAHA KARŞI İLİŞKİYE GİRDİLER

Sabaha karşı adamı evine götüren genç model onunla ilişkiyi girdi. Uyandığında alkolün de etkisini yavaş yavaş kaybetmesiyle koynunda yatan adama dikkatlice bakınca bir yerden tanıdığını anımsadı. Adam da bu sırada gözlerini açtı. "Beni hatırladın mı?" sorusuna kadın, "Çıkartmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenin son yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

ÖĞRENCİSİNDEN HAMİLE KALDI

Genç adam Amy'e eski öğrencisi olduğunu söyleyip kanıtlamak için not defterini gösterdi. Hayatının şokunu yaşayan güzel model bir süre sonra eski öğrencisiyle ilişkisini koparmaya karar verdi. Ancak hamile kaldığını öğrenince bu planından vazgeçti.

Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenin son yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

SON HAREKETİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Şu sıralar bebeğine hamile olan Amy Kupps'un son hareketi de ağızları açık bıraktı. Kupps, dünyanın genlerinden faydalanmasını sağlamak için vücudunu açık artırmaya çıkaracağını belirterek, "İnsanlık genlerimden yani zekamdan ve güzelliğimden faydalanmalı" ifadelerini kullandı.

Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenin son yaptığı hareket ağızları açık bıraktı

SINIRI 25 BEBEK

Vücudunu açık artırmaya çıkarmasının finansal bir amacı olmadığını dile getiren Kupps, 25'ten fazla olmamak kaydıyla çok sayıda çocuk taşıyacağını sözlerine ekledi. Kupps ayrıca bu hareketiyle zekasının daha çok bedene aktarılacağı için dünyanın daha iyi bir yer haline geleceğini savundu.

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Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı - Son Dakika


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