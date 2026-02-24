12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi - Son Dakika
12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi

12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi
24.02.2026 09:36  Güncelleme: 09:42
12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi
Florida'da 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, okuluna yönelik kitlesel saldırı planlarını detaylandırdığı manifesto ve kampüs krokileriyle yakalandı. Bilgisayarında bomba yapımına dair aramalar tespit edilen çocuk, arkadaşlarının ihbarı sayesinde eyleme geçemeden tutuklandı ve ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

ABD'nin Florida eyaletinde 12 yaşındaki bir ortaokul öğrencisi, yetkililerin ele geçirdiği çocuk tarafından yazıldığı belirtilen manifestoda okuluna yönelik bombalama ve şiddet planlarını detaylı şekilde ortaya koyduğu için tutuklandı.

OKULA PATLAYICI YERLEŞTİRECEKTİ

Yetkililer, manifestonun yanında okul kampüsünde patlayıcı yerleştirmeye dair çizimler ve hedef yerleri gösteren haritaların da bulunduğunu açıkladı.

"ENDİŞE VERİCİ ÇİZİMLER" FARK EDİLDİ

Lee County Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencinin bazı sınıf arkadaşları onun "endişe verici çizimler" yaptığını fark ederek öğretmenlere bildirdi. Çizimler arasında okuldaki belirli noktalara bomba yerleştirmeye yönelik planlara yer verildiği, ayrıca manifestoda "şiddet eylemleri gerçekleştirme niyeti" açıkça ifade edildiği belirtildi. Yetkililer, çocuğun bilgisayarında bomba yapımına ilişkin videoları ve tanınmış seri katiller ile teröristlere dair aramalar tespit ettiklerini kaydetti.

"BÜYÜK BİR ŞİDDET EYLEMİ ÖNLENDİ"

Polis, Veterans Park Academy for the Arts okulunda öğrenim gören çocuğu tutukladı ve hakkındaki soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. Florida Şerif Carmine Marceno, öğrencilerin erken müdahalesi sayesinde olası bir şiddet eyleminin önlendiğini vurguladı. Yetkililer, tutuklanan öğrenciye "terör eylemi hazırlama tehdidi" ve "yıkıcı cihaz bulundurma veya yerleştirme tehdidi" gibi suçlamaların yöneltildiğini açıkladı.

Güvenlik, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: 12 yaşındaki çocuğun katliam planı son anda engellendi - Son Dakika
