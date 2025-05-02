Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, okul yemeğinde ölü bir yılan bulunmasının ardından 100'den fazla çocuğun hastalandığı açıklandı.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi. 500 öğrenciye ücretsiz olarak verilen öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği açıklandı. Yemeği yedikten sonra birçok öğrencinin rahatsızlandığı ifade edildi. Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.