Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı

Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı

Hindistan'da okul yemeğinde ölü yılan bulundu, 100'den fazla çocuk hastalandı. İhlal iddiaları var.

02.05.2025 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HİNDİSTAN'ın doğusundaki Bihar eyaletinde, okul yemeğinde ölü bir yılan bulunmasının ardından 100'den fazla çocuğun hastalandığı açıklandı.

Hindistan Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (NHRC) tarafından yapılan açıklamada, olayın Bihar eyaletine bağlı Mokama kentinde yaşandığı belirtildi. 500 öğrenciye ücretsiz olarak verilen öğle yemeğinde ölü bir yılanın bulunduğu, ancak okul aşçısının yılanı yemekten çıkararak servise devam ettiği açıklandı. Yemeği yedikten sonra birçok öğrencinin rahatsızlandığı ifade edildi. Komisyon açıklamasında, "İddialar doğruysa, bu durum öğrencilerin insan haklarının ciddi şekilde ihlal edildiğine işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi. Eyalet yetkililerinden iki hafta içinde çocukların sağlık durumunu da kapsayan ayrıntılı bir rapor talep edildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Hindistan, Eğitim, Sağlık, Dünya, Çocuk, Bihar, Son Dakika

Son Dakika Dünya Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:53:27. #7.12#
SON DAKİKA: Okul Yemeğinde Yılan Bulundu, 100 Çocuk Hastalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.