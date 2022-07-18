Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi? - Son Dakika
Üye Girişi

Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?

18.07.2022 16:12

Son dönemde Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ve ülkesindeki bir soruşturma kapsamında dünya çapında 6 milyon dönüm arazisi olduğu ortaya çıkan ABD'li milyarder Bill Gates'in Trakya'daki tırtıl istilasının arkasındaki isim olduğu iddia edildi. Gates'in yatırımcısı olduğu aşıları satabilmek için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını bilinçli çıkardığını öne sürülmüştü.

Trakya'da yaklaşık 10 gün önce başlayan çayır tırtılı ile mücadele sürüyor. Bölgenin her yerini istila eden çayır tırtılı Kırklareli'nin Pınarhisar ve Vize ilçelerinde de görülmeye başladı. Çayır tırtılına karşı dronla, traktörler ile mücadeleye devam eden çiftçiler, bir an önce bu istilanın bitmesini umut ediyor.

"TIRTIL İSTİLASININ ARKASINDA BILL GATES VAR" İDDİASI

Gözlerin çevrildiği Trakya'da tırtıl istilasıyla mücadele devam ederken sosyal medyada ortaya atılan iddia dikkatleri üzerine çekti. İstilanın arkasında; aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeden tarım arazisi toplayan ABD'li milyarder Bill Gates'in olduğu iddia edildi.

TRAKYA BÖLGESİNDEN ARAZİ SATIN ALMASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Konuya ilişkin yüzlerce yorumun yapıldığı sosyal medyada, kullanıcılar; Bill Gates'in; koronavirüs, yapay et ve iklim değişikliği gibi insanları tehdit eden tüm olayların arkasından çıktığını ifade etti. Vatandaşlar Amerikalı iş adamının Türkiye'den özellikle Trakya bölgesinden arazi satın almasına dikkat çekti. İşte o yorumlardan sadece ikisi:

TARIM ARAZİLERİNİ TOPLUYOR

ABD'deki bir soruşturma kapsamında Microsoft kurucusu Bill Gates'in dünyadan 6 milyon dönüm tarım arazisi satın aldığı ortaya çıkmıştı. Gates'in toprak aldığı ülkeler arasında Türkiye, ABD, Almanya ve Hollanda'nın isimleri geçmişti.

TEZATLIĞA VURGU YAPILMIŞTI

Bill Gates'in tarım arazilerini toplamasıyla ilgili "Uzayda otel kurmaya çalışılırken dünyada toprak toplamak bir tezatlık içermiyor mu?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

YORUMLAR
500
Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu Edirne'de Çayır Tırtılları 2 Günde 2 Dönümlük Yonca Tarlasını Kuruttu Başkan Gürkan personelle bayramlaştı Başkan Gürkan personelle bayramlaştı

Trakya Bölgesi, Bill Gates, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi? - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlendi! En çok gelinliğin fiyatı konuşuldu
16:22 Şarkıcı Emir Can İğrek'in Galatasaray marşı söylediği anlar taraftarların büyük beğenisini topladı
16:12 Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi?
16:12 ATM'den para çektiği anları paylaşan Mustafa Sarıgül, tespitlerine bir yenisini daha ekledi!
16:10 Kırşehir'de dedikodu yüzünden çıkan tartışmada kan döküldü: Cinnet geçiren şahıs ablasını tabancayla öldürdü
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:46 Anne, oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağınca kendisini tutamadı: Mide bulandırıcısınız
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:37:20. #1.12#
SON DAKİKA: Olay yaratan iddia! Türkiye'deki tırtıl istilasının sorumlusu Bill Gates mi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement