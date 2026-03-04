"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu

"Öldü" denilen Ahmedinejad\'ın akıbeti belli oldu
04.03.2026 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail saldırılarında öldüğü iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın hayatta olduğu açıklandı. Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, "Sayın Ahmedinejad'ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın evinin hedef alındığı ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmazken, Ahmedinejad'ın akıbetine dair yeni bir gelişme yaşandı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eski cumhurbaşkanının basın sözcüsü, uluslararası kamuoyuna yaptığı açıklamada ölüm iddialarını yalanladı. Sözcü, "Sayın Ahmedinejad'ın öldürüldüğü haberleri doğru değil. Kendisi sağ ve güvende" ifadelerini kullandı.

HAMANEY İÇİN TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI

İran haber ajansı ISNA'nın aktardığına göre Ahmedinejad, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan İran lideri Ali Hamaney için bir taziye mesajı yayımladı. Ahmedinejad mesajında, "Büyük bir üzüntü ve derin bir teessürle, Amerika ve İsrail'in ağır ve benzeri görülmemiş saldırısında, İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce liderinin, aile fertlerinin, bazı yetkililerin, komutanların, askerlerin, öğrencilerin ve bir grup vatandaşın şehit edilmesi dolayısıyla tüm halka ve onların yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Öldü' denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

İran'ın altıncı cumhurbaşkanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Mahmud Ahmedinejad, 1956 yılında Simnan eyaletine bağlı Garmsar ilçesinin Aradan köyünde doğdu.

Bir yaşındayken ailesiyle birlikte Tahran'a göç eden Ahmedinejad, 1993-1997 yılları arasında Erdebil Eyaleti'nin ilk valisi olarak görev yaptı. 2003-2005 yılları arasında Tahran Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Ahmedinejad, 24 Haziran 2005'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda seçilerek 3 Ağustos 2005'te göreve başladı ve 2013 yılına kadar iki dönem cumhurbaşkanlığı yaptı. 2017 yılında üçüncü kez cumhurbaşkanlığına aday olmak isteyen Ahmedinejad'ın başvurusu anayasal gerekçelerle kabul edilmedi. Görev süresinin sona ermesinin ardından Ahmedinejad, 2013 yılında Dini Lider Ali Hamaney'in kararıyla Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atandı.

Politika, Gündem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Öldü' denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu - Son Dakika

Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

10:11
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
Dünya yıldızından kan emicilere olay hareket
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
08:29
Trump fena köşeye sıkıştı Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
Trump fena köşeye sıkıştı! Kürt liderleri aradı, PKK iddiası çok konuşulur
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:34
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor Cumhurbaşkanı talimatı verdi
Avrupa ülkesi yangına körükle gidiyor! Cumhurbaşkanı talimatı verdi
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:29:20. #7.13#
SON DAKİKA: "Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.