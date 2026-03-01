Öldüğü iddia edilen İran\'ın Dini Lideri Hamaney\'den sosyal medya paylaşımı

Öldüğü iddia edilen İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney'in sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

1.1 milyon takipçisi bulunan X hesabından yapılan paylaşımda elinde kılıç taşıyan bir asker görseli yayınlandı ve"Haydar'ın yüce adıyla." notu düşüldü.

"ALİ, ZÜLFİKAR'I İLE İSRAİL'E DOĞRU GELİYOR"

Görselde, Hz. Ali'ye atıfta bulunularak İsrail'e yönelik sert bir mesaj içeren Farsça bir beyit yer alıyor:

"Haydar'ın (Hz. Ali) yüce adıyla (Aleyhisselam)

O ümmetin Firavununa söyle; (Musa'nın ordusu gibi) Nil'e doğru geliyorlar,

Ali, Zülfikar'ı ile İsrail'e doğru geliyor."

Bu paylaşım, Hamaney'in sağlık durumu hakkında çıkan spekülasyonları daha da karmaşık hale getirildi. Hamaney'in ölüm iddialarının ardından gelen bu paylaşım, uluslararası arenada büyük bir dikkat çekti.