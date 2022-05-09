Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım - Son Dakika
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Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım

09.05.2022 15:14
Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım

NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde Dr. Sam Parnia tarafından ölen ve yeniden yaşamaya başlayan bir insan üzerinde yapılan araştırma, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Ölüp geri canlanan insanların ölüm ve yaşam arasındaki gri bir bölgede takılı kaldığını belirten Parnia, sözleriyle hayrete düşürdü. Ayrıca bilim insanlarının yaptıkları çalışmalardan çok etkilendikleri öğrenildi.

Bilim camiası ölüm anı ve sonrasını aydınlatmak için yaptığı çalışmalara tam gaz devam ediyor. New York, King's College London, Harvard, California ve Southampton üniversitelerinden bilim insanlarının ortaklaşa çalışması sonucunda gerçekleştirilen araştırma ise adeta bilim dünyasını ayağa kaldırdı.

BİNLERCE İNSAN ÜZERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bilim insanları ölen ve bir süre sonra yeniden yaşama geri dönen binlerce insan üzerinde araştırma gerçekleştirdi. NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Dr. Sam Parnia öncülüğündeki bu çalışmalara, ölen ve daha sonra yeniden yaşama dönen insanların gri bir bölgede durduğu tespit edildi.

ARAŞTIRMADAN ÇOK ETKİNLENDİLER

Araştırma sonucunda yapılan bu tespit, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Bazı bilim insanları, içinde bulunduğumuz boyuttan başka bir boyutun varlığının kanıtlandığını söylerken, bazı bilim insanları da bunu saçmalık olarak nitelendirdi. Ayrıca araştırmayı yapan bilim insanlarının gördükleri karşısında ciddi oranda etkilendikleri ve "Aklımızı kaçırmaya yaklaştık" dedikleri öğrenildi.

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