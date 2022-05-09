Ölen insanının beynini inceleyen doktorun "gri bölge" tespiti dünyayı ayağa kaldırdı: Aklımı kaçıracaktım - Son Dakika

Bilim camiası ölüm anı ve sonrasını aydınlatmak için yaptığı çalışmalara tam gaz devam ediyor. New York, King's College London, Harvard, California ve Southampton üniversitelerinden bilim insanlarının ortaklaşa çalışması sonucunda gerçekleştirilen araştırma ise adeta bilim dünyasını ayağa kaldırdı.

BİNLERCE İNSAN ÜZERİNDE İNCELEME YAPTILAR

Bilim insanları ölen ve bir süre sonra yeniden yaşama geri dönen binlerce insan üzerinde araştırma gerçekleştirdi. NYU Grossman Tıp Fakültesi'nden Dr. Sam Parnia öncülüğündeki bu çalışmalara, ölen ve daha sonra yeniden yaşama dönen insanların gri bir bölgede durduğu tespit edildi.

ARAŞTIRMADAN ÇOK ETKİNLENDİLER

Araştırma sonucunda yapılan bu tespit, yeni bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu. Bazı bilim insanları, içinde bulunduğumuz boyuttan başka bir boyutun varlığının kanıtlandığını söylerken, bazı bilim insanları da bunu saçmalık olarak nitelendirdi. Ayrıca araştırmayı yapan bilim insanlarının gördükleri karşısında ciddi oranda etkilendikleri ve "Aklımızı kaçırmaya yaklaştık" dedikleri öğrenildi.