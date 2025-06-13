Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı - Son Dakika
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Dünya

Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı

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Orta Doğu\'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
13.06.2025 08:08
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Orta Doğu\'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
Haber Videosu

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı başlattı. İsrail'in 300'den fazla saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda askerî hedefin ilk saldırıda vurulduğu aktarıldı. İsrail'in saldırıları sonrasında altın ve petrolde tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3 bin 444 dolara, gram altın ise 4 bin 380 TL'ye yükseldi. Aynı zamanda brent petrol de 78,45 dolara yükseldi.

İsrail, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bu sabaha karşı "önleyici, kesin ve birleşik bir saldırı" başlattı. İran medyasında, başkent Tahran ve Tebriz başta olmak üzere İran'ın çeşitli bölgelerinde 300'den fazla saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda askerî hedefin ilk saldırıda vurulduğu belirtildi.

PİYASALARDA DEPREM

İsrail'in saldırılarının ardından altın ve petrolde tarihi zirveler görüldü. Ons altın 3 bin 444 dolara fırlarken, gram altın 4 bin 380 TL'yi aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTIN TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYELERİNDE

ABD'nin Orta Doğu'daki elçilik personellerini tasfiye etmesinin ardından diken üzerinde bekleyen piyasalar, saldırı haberiyle birlikte büyük bir çalkantı yaşadı. Ons altın saldırı sonrası 3 bin 430 doları aştı. Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyrin etkisiyle rekor seviyelere ulaştı. Ons altın sabah seansında 07.57'de 3 bin 427 dolarda bulunuyor. Gram altın 4 bin 336 lirayı geçerek tarihin en yüksek seviyesini gördü. Kapalıçarşı'da fiziki gram satış fiyatı 4.440 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 7.150 TL'ye yaklaştı.

PETROL FIRLADI

Petrol fiyatları, İsrail'in İran'a saldırı düzenlemesinin ardından yükselişe geçti. Brent petrol Türkiye saatiyle sabah seansında aynı saat diliminde 78,45 seviyesine yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 77,59 dolara yükseldi.

Brent Petrol, Ons Altın, Orta Doğu, Ekonomi, İsrail, Enerji, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    bizim fırsatçı tokatçılara gün doğdu desenize 31 3 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    dolar altın pusuda zaten ?????? ulan bu kadar oynak bir para maden bir tek bizim ilkemizde yahu 1 0 Yanıtla
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