Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj
Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

05.03.2026 15:30
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 6. gün tüm şiddetiyle devam ederken, İsrail Savunma Kuvvetleri resmi Türkçe hesabından skandal bir video paylaşıldı. "İran'ın füzeleri bile İsrail ruhunu durduramaz. Düğünler, partiler ve Purim kutlamaları. Hepsi sığınaklarda gerçekleşiyor. İsrail halkı yaşamaktan asla vazgeçmiyor" notu düşülen videoda, coğrafya kan gölüne dönmüşken İsraillilerin normal hayatlarına devam ettikleri görüldü.

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş altıncı gününde tüm şiddetiyle sürerken İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi Türkçe sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yapıldı.

İsrail ordusu, yayımladığı videoda ülke genelinde sirenler ve füze saldırıları sürerken halkın günlük yaşamını sürdürmeye çalıştığını gösterdi. Paylaşımda düğünler, partiler ve Purim kutlamalarının sığınaklarda gerçekleştirildiği görüntülere yer verildi.

"İSRAİL HALKI YAŞAMAKTAN VAZGEÇMİYOR"

Videoya eklenen açıklamada, "İran'ın füzeleri bile İsrail ruhunu durduramaz. Düğünler, partiler ve Purim kutlamaları… Hepsi sığınaklarda gerçekleşiyor. İsrail halkı yaşamaktan asla vazgeçmiyor" ifadeleri kullanıldı.

Orta Doğu kan gölüne dönmüşken İsrail ordusundan skandal mesaj

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, füze tehdidine rağmen bazı İsraillilerin sığınaklarda eğlenmeye devam ettiği, düğün ve kutlamalar düzenlediği anlar yer aldı. Paylaşım, savaşın yarattığı yıkım ve bölgede artan can kayıpları nedeniyle tartışma da yarattı.

Ortadoğu'da çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte İran ve İsrail karşılıklı saldırılarını sürdürürken, bölgede sivillerin yaşamı ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor.

