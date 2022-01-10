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Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti - Son Dakika
BBC

Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti

10.01.2022 08:50

Bizim Ev dizisindeki Danny Tanner rolüyle tanınan Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget, kaldığı otel odasında ölü bulundu. 65 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncunun ölümünden sonra yapılan incelemede cinayet kurban gittiğine dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Amerikalı aktör ve komedyen Bob Saget, 65 yaşında hayatını kaybetti. Saget özellikle Türkiye'de de gösterilen sitkom dizisi Full House'da (Bizim Ev) canlandırdığı Danny Tanner karakteriyle biliniyordu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Bob Saget'nin, pazar günü Florida eyaletinde Orlando kentindeki Ritz-Carlton Oteli'ndeki odasında ölü bulunduğu açıklandı. Saget'nin ölüm nedeni bilinmiyor. Orlando polisi yapılan ilk incelemede, aktörün cinayete kurban gittiğine ya da uyuşturucu kullandığına dair bir işaret olmadığını açıkladı.

ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu

BİZİM EV DİZİSİNDEKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Tecrübeli bir stand-up komedyeni olan Saget son olarak ABD çapında turneye çıkmış, Cumartesi günü Florida'da Jacksonville kentinde sevenleriyle buluşmuştu. Saget'yi şöhrete kavuşturan Bizim Ev; ABD'de 1987-1995, Türkiye'de ise 1995-2003 yılları arasında yayımlanmıştı.

Dizi San Fransisco'da üç kızıyla yaşayan dul bir erkek ile eşinin kardeşi John Stamos ve arkadaşının aynı evde geçirdikleri yaşamı anlatıyordu. Bizim Ev, ilk bölümünden yaklaşık 30 yıl sonra Netflix'te de yayımlanmıştı.

ABD'li aktör ve komedyen Bob Saget, otel odasında ölü bulundu
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Bob Saget, Florida, Türkiye, Pazar, Magazin, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti - Son Dakika Dünya

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SON DAKİKA: Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti - Son Dakika
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