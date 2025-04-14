Otizmli ve konuşma engelli genç, polis tarafından vurularak öldürüldü

ABD'nin Idaho eyaletinde polis tarafından vurulan 17 yaşındaki otizmli ve konuşma engelli Victor Perez, yaşam destek ünitesinden çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi, Perez'in aynı zamanda serebral palsi hastası olduğunu ve yürümekte zorluk çektiğini açıkladı.

Olay 5 Nisan'da, Pocatello şehrinde meydana geldi. Polis, elinde bıçak olan sarhoş bir adamın birini kovaladığı yönündeki 911 ihbarına yanıt verdi. Ancak olay yerinde bulunan kişinin Victor Perez olduğu ve sarhoş olmadığı, yalnızca engelleri nedeniyle dengesiz yürüdüğü anlaşıldı. Ailesi, Victor'un elindeki büyük mutfak bıçağını almaya çalışıyordu.

Komşuların çektiği görüntülere göre, Victor bahçede yere düşmüş haldeyken dört polis olay yerine geldi. Polisler tel çitin diğer tarafından bıçağı bırakmasını söyledi, ancak Victor sendeleyerek onlara doğru yürümeye başladı. Polis memurları araçlarından indikten sadece 12 saniye sonra ateş açtı.

Victor hastaneye kaldırıldı, birçok ameliyat geçirdi ve bir bacağı ampute edildi. Ancak bir hafta sonra beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Olay Pocatello halkı ve Perez'in ailesi arasında büyük tepkiye yol açtı. Yüzlerce kişi hastane önünde anma töreni düzenlerken, belediye binası önünde de adalet talep eden bir protesto gerçekleştirildi. Protesto sırasında çatılara polis keskin nişancıları yerleştirildi ancak olay yaşanmadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Vuran polislerin isimleri açıklanmadı ve idari izne çıkarıldılar. Ailenin tek isteği: adalet.