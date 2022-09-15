İki ülke arasında madenlerin işletilmesi alanında işbirliğini, inşaat alanında işbirliğini, dijital ekonomi alanında yatırım işbirliğini, toplam değeri 15 milyar dolar olan ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğini içeren toplam 15 belge imzalandığı ifade edildi.

Kazakistan ziyareti sonrası bugün Özbekistan'a gelen Çin lideri Cinping'e, Özbekistanlı mevkidaşı Mirziyoyev tarafından Üst Düzey Dostluk Nişanı taltif edildi. Mirziyoyev nişanın takdim edilmesinden sonra iki ülke arasındaki asırlık dostluğa, kapsamlı stratejik ortaklığa, ekonomik ve kültürel gelişmeye dikkat çeken açıklama yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Dünya › Özbekistan'dan Çin liderine 'Üst Düzey Dostluk Nişanı' verildi - Son Dakika

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