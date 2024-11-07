\'Özgür Filistin\' pankartı Fransa\'da kriz yarattı

Dünya

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain (PSG) ve Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren maçta açılan 'Filistin' pankartı Fransa'da krize yol açtı. Başkent Paris'te yer alan Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşmada, tribünlerdeki taraftarlar Filistin'e destek için "Özgür Filistin" yazılı devasa bir pankart açtı.

BAKAN AÇIKLAMA TALEP ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PSG futbol kulübünden maçta yaşanan bu olayla ilgili açıklama talep etti. Futbol kulüplerinden, "siyasetin spora zarar vermesini" engellemeleri istediğini ifade eden Retailleau, sporun birliğin mayasını oluşturduğunu kaydetti. Retailleau, söz konusu pankartın statta yerinin olmadığını ve UEFA tüzüğünün bu tarz mesajları yasakladığını savundu. Fransız Bakan, böyle bir olayın tekrarlanması halinde, kurallara uyulmasını sağlamayan kulüpler için maçlarda pankartları yasaklamayı değerlendirmeleri gerektiğini kaydetti.