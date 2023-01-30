Pakistan'da camiye namaz sırasında bombalı saldırı düzenlendi! 17 kişi yaşamını yitirdi, 70'den fazla yaralı var

Camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 28 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var

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Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 28 kişi yaşamını yitirdi, onlarca yaralı var.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı. TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

2022'DE 601 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.