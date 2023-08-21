Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı - Son Dakika

Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı

Pakistan\'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı
Son Güncelleme: 21.08.2023 23:28

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir pikap araca çarpan yolcu otobüsü alev alarak 20 kişinin ölümüne, 15 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Hafizabad eyaletinde meydana gelen olayda, Karaçi-İslamabad seferini yapan otobüs, akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarptıktan sonra alevler içinde kaldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Pencap eyaletinde bir pikap araca çarpan yolcu otobüsünün alev alması sonucu 20 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Hafizabad eyaletinde dün Karaçi-İslamabad seferini yapan bir yolcu otobüsü akaryakıt varilleri taşıyan bir pikaba çarptı. Çarpışmanın ardından otobüsü alevlerin sarması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı. Yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı, 3 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da kaza yapan otobüs yandı: 20 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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