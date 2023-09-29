Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika

Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 29.09.2023 11:23

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

52 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

İNTİHAR SALDIRISI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı - Son Dakika
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