Pakistan'da Mevlit Kandili için toplananların bulunduğu alana intihar saldırısı! 52 kişi öldü, 58 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda düzenlenen bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi yaşamını yitirdi, 58 kişi yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dawn gazetesindeki habere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlit Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bomba patlatıldı. Bombalı terör saldırısında 1'i polis 52 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.
Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.
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