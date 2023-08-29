Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçan aslan paniğe neden oldu - Son Dakika

Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçan aslan paniğe neden oldu

Pakistan\'ın Karaçi kentinde kaçan aslan paniğe neden oldu
Son Güncelleme: 29.08.2023 22:26

Karaçi'de nakil aracından kaçan aslanın sokakta yürüdüğünü gören çevre sakinleri büyük panik yaşadı. Aslanın evcilleştirildiği ve zarar verme potansiyelinin olmadığı belirtildi.

Pakistan'ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu.

ASLAN NAKİL ARACINDAN KAÇIP ŞEHİRDE YÜRÜDÜ

Karaçi'de nakil aracından kaçan aslan sokakta yürüdü. Aslanı gören çevre sakinleri büyük korku yaşadı. Yaban Hayatı Koruma Şefi Javed Ahmed Mahar, bölge halkına paniğe kapılmamaları veya aslana yaklaşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Mahar, aslanın evcilleştirildiğini, insanların yanında olmaya alışık olduğunu ve zarar verme potansiyelinin olmadığını ifade etti.

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Baş komiser Sheraz Nazir ise, hayvanın nakil aracıyla veterinere götürülürken kaçtığını ve başka bir aracın altına saklandığını söyledi. Bölgeyi kordon altına alan polis nakil aracının şoförünü ve aslan yetiştiricisini gözaltına alırken aslan yakalanarak Yaban Hayatı Koruma yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Pakistan, Karaçi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçan aslan paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Bursa'da motosikletli magandalar yoldan geçenlere saldırdı
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı birinin kafası yarıldı
22:12 Son Dakika: Memur zammında Hakem Kurulu 4. toplantısından sonuç çıkmadı, perşembe günü son toplantı yapılacak
22:02 Kulübede beklemek istemiyordu! Batshuayi'nin yeni adresi Premier Lig
21:40 TikTok, Kur'an-ı Kerim'e saldıran Salwan Momika'nın hesabındaki para kazanma özelliğini kapattı
21:21 Prigojin'in ölümü sonrası Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı: Yeni bir isyan tehdidine karşı hazırlıklı olun
21:13 Sır perdesi aralanıyor! Kayıp ekonomistin 74 gün sonra eve dönen köpeğiyle ilgili çarpıcı detay
21:10 Bu gece İstanbul'da olacak! Fenerbahçe, Alfredo Morelos'u da bitirmek üzere
21:05 Meksika'da zincirleme trafik kazasında yakıt tankeri devrildi: 8 kişi yanarak can verdi
20:58 New York Belediye Başkanı ''ezan'' kararını ''Bürokrasiyi ortadan kaldırıyoruz'' diyerek duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 23:41:15. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'ın Karaçi kentinde kaçan aslan paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement