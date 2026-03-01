Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu

Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
01.03.2026 00:25
Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu
ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalarda İran'a ait Kamikaze İHA'lar Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Saldırı sonrası havalimanında hasar meydana gelirken; insanların panikle kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

Aylardır ABD ve İran arasındaki devam eden gerginlik, bugün ABD- İsrail ortak saldırısıyla şiddetli çatışmalara dönüştü. Tahran başta olmak üzere çok sayıda İran kenti vurulurken; İran da misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini ve İsrail'i vurdu.

İRAN İHASI HAVALİMANINI VURDU

Karşılıklı saldırılar akşam saatlerinde de devam etti. İran'a ait Kamikaze İHA'lar Dubai Uluslararası Havalimanı'nı vurdu. Saldırı sonrası havalimanında hasar meydana gelirken; insanların panikle kaçıştığı anlar kameralara yansıdı.

NE OLDU?

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Panikle kaçtılar! Çatışmalarda Dubai Uluslararası Havalimanı vuruldu - Son Dakika
