Dünya

Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

27.11.2025 13:52
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo ilk resmi dış gezisi kapsamında Ankara'ya geldi. Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti için bindiği uçak Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde ilk durağı Ankara oldu. Papa'yı taşıyan uçak saat 12.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

EN ÇOK TAKİP EDİLEN UÇUŞ

Papa'yı taşıyan ITA Airways'e ait EI-INA kuyruk tescilli Airbus A320 tipi uçak yerel saatle 07.58'de Ankara'ya gitmek üzere Roma'dan havalanmıştı. Uçak havalandıktan bir süre sonra uçak takip sistemi Flightradar24'te en çok takip edilen uçuş oldu.

ANITKABİR ZİYARETİ SONRASI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞECEK

Papa'nın Türkiye ziyareti kapsamında bugün Ankara'da Anıtkabir'i ziyaretinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapması bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ile görüşecek olan Papa 14. Leo akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

İZNİK'TE AYİN YÖNETECEK

28 Kasım Cuma günü Papa 14. Leo İstanbul'da ilk olarak Harbiye'deki Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde (Kutsal Ruh Katedrali) piskoposlar, rahipler, diyakonlar ve ruhani görevlilerle biraraya gelecek ardından da Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret edecek. Papa 14. Leo 28 Kasım'da Bursa'nın İznik ilçesini de ziyaret ederek burada bir ayin yönetecek.

Kaynak: DHA

