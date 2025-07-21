Papa\'dan Abbas\'a Telefon Görüşmesi

KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Papa 14. Leo, sabah saatlerinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan, Gazze Şeridi'ndeki çatışmanın son gelişmeleri ve Batı Şeria'daki şiddet olaylarına ilişkin bir telefon aldı" ifadesi kullanıldı.

Papa'nın görüşme sırasında uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısını yinelediği kaydedilen açıklamada, "Siviller ile kutsal mekanların korunması yükümlülüğünün altını çizdi ve ayrım gözetmeksizin güç kullanımı ile halkı zorla göç ettirmenin yasak olduğunu aktardı. Dramatik insani durum göz önüne alındığında, çatışmanın sonuçlarına en çok maruz kalanlara yardım sağlanmasının ve insani yardımların yeterli şekilde bölgeye girişinin sağlanmasının aciliyeti vurgulandı" denildi.

Açıklamada, Papa'nın telefon görüşmesinde, Vatikan ile Filistin arasında 26 Haziran 2015'te imzalanan ve 2 Ocak 2016'da yürürlüğe giren genel anlaşmanın 10'uncu yıl dönümünü kutladığı da belirtildi.