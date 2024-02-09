Vatikan'ın Aralık 2023'te eşcinsel çiftlere kutsama izni vermesiyle yükselen tepkilere Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük." karşılığını verdi.
Papa, Vatikan'ın eşcinsellere kutsama kararına tepkilerin yükselmesi üzerine yaptığı açıklamada ilginç bir kıyaslamada bulundu. Katoliklerin lideri sözlerinde "Sömürücü bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsayınca oluyorlar." dedi. Papa, bu durumun "ikiyüzlülük" anlamını taşıdığını söyleyerek tartışılan kutsama kararını savundu.
Eşcinsellik tartışması son yıllarda dünya genelinde yayılırken en son Vatikan'dan alınan karar ses getirmişti. Katolik inancının merkezinden eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin çıkmış, Papa da söz konusu düzenlemeye onay vermişti.
Vatikan'ın aldığı kararda eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bireylere yönelik olduğu, eşcinsel beraberlikleri onaylamak anlamına gelmediğine dikkat çekilirken Katolik Kilisesi'nin muhafazakar kanadı karara büyük tepki göstermişti. Alınan karar ayrıca dünya genelinde yükselen LGBT hareketine de resmiyet kazandırdığı yorumlarına neden olmuştu.
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Son Dakika › Dünya › Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı - Son Dakika
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