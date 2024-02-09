Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı - Son Dakika
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Dünya

Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı

Papa Francesco, Vatikan'ın eşcinsel çiftlere kutsama izni vermesiyle yükselen tepkilere karşı çıkarak, 'Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük' dedi. Papa, tartışılan kutsama kararını savundu.

09.02.2024 10:22  Güncelleme: 10:34
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Vatikan'ın Aralık 2023'te eşcinsel çiftlere kutsama izni vermesiyle yükselen tepkilere Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük." karşılığını verdi.

"SÖMÜRÜCÜ İŞ İNSANINI KUTSASAM ŞOK OLMAZLAR"

Papa, Vatikan'ın eşcinsellere kutsama kararına tepkilerin yükselmesi üzerine yaptığı açıklamada ilginç bir kıyaslamada bulundu. Katoliklerin lideri sözlerinde "Sömürücü bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsayınca oluyorlar." dedi. Papa, bu durumun "ikiyüzlülük" anlamını taşıdığını söyleyerek tartışılan kutsama kararını savundu.

NE OLMUŞTU?

Eşcinsellik tartışması son yıllarda dünya genelinde yayılırken en son Vatikan'dan alınan karar ses getirmişti. Katolik inancının merkezinden eşcinsel çiftlerin de kilisede kutsanmasına izin çıkmış, Papa da söz konusu düzenlemeye onay vermişti.

Vatikan'ın aldığı kararda eşcinsel çiftlerin kutsanmasının bireylere yönelik olduğu, eşcinsel beraberlikleri onaylamak anlamına gelmediğine dikkat çekilirken Katolik Kilisesi'nin muhafazakar kanadı karara büyük tepki göstermişti. Alınan karar ayrıca dünya genelinde yükselen LGBT hareketine de resmiyet kazandırdığı yorumlarına neden olmuştu.

Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serkan Basar: vallahi bunların önünde eğilmek bile yürek ister :) 13 7 Yanıtla
  • Serkan Basar: baba çok sakat adam bunlar vallahi önlerinde eğililmez bunların 13 6 Yanıtla
  • Azat Deniz: Papada escinsel tabi savunacak 6 1 Yanıtla
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Son Dakika Dünya Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı - Son Dakika


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