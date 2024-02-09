Papa eşcinselleri savunurken sömüren iş insanlarını hatırlattı

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Vatikan'ın Aralık 2023'te eşcinsel çiftlere kutsama izni vermesiyle yükselen tepkilere Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, "Başkalarını sömüren bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsarsam oluyorlar. Bu ikiyüzlülük." karşılığını verdi.

"SÖMÜRÜCÜ İŞ İNSANINI KUTSASAM ŞOK OLMAZLAR"

Papa, Vatikan'ın eşcinsellere kutsama kararına tepkilerin yükselmesi üzerine yaptığı açıklamada ilginç bir kıyaslamada bulundu. Katoliklerin lideri sözlerinde "Sömürücü bir iş insanını kutsasam kimse şok olmuyor ama bir eşcinseli kutsayınca oluyorlar." dedi. Papa, bu durumun "ikiyüzlülük" anlamını taşıdığını söyleyerek tartışılan kutsama kararını savundu.