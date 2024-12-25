Papa Francis\'ten Noel Ayininde Silahların Susturulması Çağrısı

Dünya

PAPA Francis, Noel ayininde dünya çapında 'silahların susturulması' çağrısında bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Noel ayini sırasında dünya çapında 'silahların susturulması' çağrısı yaptı. Papa, "Savaşın parçaladığı Ukrayna'da silahların sesi kesilsin. Adil ve kalıcı bir barışa ulaştıracak müzakere kapısını açmak için gereken cesaret sağlansın" dedi.

Papa, Gazze'deki insani duruma da değinerek, Orta Doğu, Ukrayna ve Sudan'da barış çağrısında bulundu. Papa Francis, dünyadaki 1,4 milyar Katolik'e hitap ettiği geleneksel 'Urbi et Orbi' mesajını, Noel sabahı 170 Rus füzesi ve insansız hava aracı tarafından bombalanan Ukrayna'da barış görüşmeleri çağrısında bulunmak için kullandı.

Papa, acil ateşkes çağrısı yaparak, "İnsani durumun son derece vahim olduğu Gazze'deki Hıristiyan topluluklarını düşünüyorum. Ateşkes sağlansın, rehineler serbest bırakılsın, açlıktan ve savaştan bitap düşmüş insanlara yardım ulaştırılsın" diye konuştu.