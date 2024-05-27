Papua Yeni Gine\'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp

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Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında kayıp sayısının binleri bulmasından endişe ediliyor.

Ülkenin Ulusal Afet Merkezi'nin yetkilisi Lusete Laso Mana yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günkü felakette 2.000'den fazla insanın canlı canlı gömülmesinden korkulduğunu kaydetti.

Kurtarma çalışmaları, bazı yerlerde 10 metreyi bulan taş ve toprak yığını ve ekipman eksikliği nedeniyle aksadığı için kesin bir rakam vermek zor ve tahminler değişiyor.

Şimdiye dek sadece 10 civarında ceset çıkarıldı.

Cuma sabahı erken saatlerde bir dağ yamacı çökmüş ve Enga eyaletindeki kalabalık bir köy heyelan altında kalmış, hasarın bir kilometreye yakın bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) afet sonrası ilk açıklamada kayıp sayısını 670 olarak ifade etmişti.

Felaketten önce bölgede yaklaşık 3.800 kişi yaşıyordu.

Mana tarafından yapılan açıklamada, hasarın "geniş çaplı" olduğu ve "ülke ekonomisini büyük ölçüde etkilediği" belirtildi.

Başbakan James Marape başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 km kuzeybatısındaki bölgeye ülkenin savunma gücü ve acil durum ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdi.

Ancak felaketten etkilenen Kaokalam köyünde yaşayanlar hala yetkililerin daha büyük bir kurtarma operasyonu için devreye girmesini beklediklerini söylüyor.

Bölgeyi ziyaret eden bir topluluk lideri BBC'ye, yerel halkın kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakıldıklarını, kürekler ve çıplak elleriyle insanları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgeden bir polis yetkilisi ise olay yerine askerlerin geldiğini ve mahsur kalanları kurtarmak için kayaları kaldırmaya çalıştıklarını gördüğünü aktardı.

Polis yetkilisi Martin Kelei "Şu anda kazı yapmak çok zor çünkü daha fazla toprak kayması ve ölümden endişe ediyoruz; bu yüzden yerel halk sadece güvenli olduğunu gördükleri yerleri kazıyor. İnsanların gömülü olduğunu görebildiğimiz her yeri tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yerel medya bir çiftin kayaların altından canlı olarak çıkarıldığını, çiftin evleri heyelan alanının kenarına denk geldiği için hayatta kaldığını bildirdi.

Daha fazla yağış olması yönündeki tahminler nedeniyle kalan bölge sakinleri tahliye ediliyor.

Sahadaki insani yardım kuruluşlarından biri olan Care Australia'nın ülke koordinatörü Justine McMahon, "Zemin şu anda oldukça dengesiz ve daha fazla toprak kaymasını tetikleme riski var" dedi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nden Serhan Aktoprak, kurtarma çalışmalarıyla ilgili zorlukları anlattı ve bazı acılı yakınların toprak altında kalan sevdiklerinin yakınına ağır iş makinelerini yaklaştırmak istemediklerini söyledi.

Aktoprak "İnsanlar toprak altında kalan cesetleri çıkarmak için kazma, kürek gibi tarım aletleri kullanıyorlar" dedi.

Olay yerindeki ekipler ayrıca kasabaya giden tek yolun büyük hasar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiğini söylüyor.

Mungalo Dağı heyelanı ada ülkesinin kuzeyindeki Enga yaylalarında meydana geldi.

Yerel yetkililer bölgede haftalardır devam eden şiddetli yağmurun heyelana neden olduğunu aktarıyor.