Papua Yeni Gine'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Papua Yeni Gine'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp

Papua Yeni Gine\'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında binlerce kişinin kaybolduğu endişesi yaşanıyor. Kurtarma çalışmaları zorluğu ve ekipman eksikliği nedeniyle kesin bir rakam verilemiyor. Şu ana kadar sadece 10 ceset bulundu. Bölgedeki hasar geniş çaplı ve ülke ekonomisini büyük ölçüde etkiledi. Yerel halk, daha büyük bir kurtarma operasyonu için yetkililerin devreye girmesini bekliyor. Yağış tahminleri nedeniyle kalan bölge sakinleri tahliye ediliyor.

27.05.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında kayıp sayısının binleri bulmasından endişe ediliyor.

Ülkenin Ulusal Afet Merkezi'nin yetkilisi Lusete Laso Mana yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günkü felakette 2.000'den fazla insanın canlı canlı gömülmesinden korkulduğunu kaydetti.

Kurtarma çalışmaları, bazı yerlerde 10 metreyi bulan taş ve toprak yığını ve ekipman eksikliği nedeniyle aksadığı için kesin bir rakam vermek zor ve tahminler değişiyor.

Şimdiye dek sadece 10 civarında ceset çıkarıldı.

Cuma sabahı erken saatlerde bir dağ yamacı çökmüş ve Enga eyaletindeki kalabalık bir köy heyelan altında kalmış, hasarın bir kilometreye yakın bir alana yayıldığı bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) afet sonrası ilk açıklamada kayıp sayısını 670 olarak ifade etmişti.

Felaketten önce bölgede yaklaşık 3.800 kişi yaşıyordu.

Mana tarafından yapılan açıklamada, hasarın "geniş çaplı" olduğu ve "ülke ekonomisini büyük ölçüde etkilediği" belirtildi.

Başbakan James Marape başkent Port Moresby'nin yaklaşık 600 km kuzeybatısındaki bölgeye ülkenin savunma gücü ve acil durum ekiplerinin gönderilmesi talimatını verdi.

Ancak felaketten etkilenen Kaokalam köyünde yaşayanlar hala yetkililerin daha büyük bir kurtarma operasyonu için devreye girmesini beklediklerini söylüyor.

Bölgeyi ziyaret eden bir topluluk lideri BBC'ye, yerel halkın kendi başlarının çaresine bakmak zorunda bırakıldıklarını, kürekler ve çıplak elleriyle insanları çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgeden bir polis yetkilisi ise olay yerine askerlerin geldiğini ve mahsur kalanları kurtarmak için kayaları kaldırmaya çalıştıklarını gördüğünü aktardı.

Polis yetkilisi Martin Kelei "Şu anda kazı yapmak çok zor çünkü daha fazla toprak kayması ve ölümden endişe ediyoruz; bu yüzden yerel halk sadece güvenli olduğunu gördükleri yerleri kazıyor. İnsanların gömülü olduğunu görebildiğimiz her yeri tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Yerel medya bir çiftin kayaların altından canlı olarak çıkarıldığını, çiftin evleri heyelan alanının kenarına denk geldiği için hayatta kaldığını bildirdi.

Daha fazla yağış olması yönündeki tahminler nedeniyle kalan bölge sakinleri tahliye ediliyor.

Sahadaki insani yardım kuruluşlarından biri olan Care Australia'nın ülke koordinatörü Justine McMahon, "Zemin şu anda oldukça dengesiz ve daha fazla toprak kaymasını tetikleme riski var" dedi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü'nden Serhan Aktoprak, kurtarma çalışmalarıyla ilgili zorlukları anlattı ve bazı acılı yakınların toprak altında kalan sevdiklerinin yakınına ağır iş makinelerini yaklaştırmak istemediklerini söyledi.

Aktoprak "İnsanlar toprak altında kalan cesetleri çıkarmak için kazma, kürek gibi tarım aletleri kullanıyorlar" dedi.

Olay yerindeki ekipler ayrıca kasabaya giden tek yolun büyük hasar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının engellendiğini söylüyor.

Mungalo Dağı heyelanı ada ülkesinin kuzeyindeki Enga yaylalarında meydana geldi.

Yerel yetkililer bölgede haftalardır devam eden şiddetli yağmurun heyelana neden olduğunu aktarıyor.

Kaynak: BBC

Papua Yeni Gine, Uluslararası, Acil Durum, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Papua Yeni Gine'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

12:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinden asırlar da geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz
12:16 Reisi’nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı Reisi'nin cansız bedeni de Kasım Süleymani gibi yüzüğünden tanındı
11:35 Başkanı makam odasında döven memur: ’Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz’ dedi Başkanı makam odasında döven memur: 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum, bana oy vermediniz' dedi
11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:49 Ünlü isimler, Filenin Sultanları’nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları Ünlü isimler, Filenin Sultanları'nın ekonomi sınıfında uçmasına tepki gösterdi: Çilenin Sultanları
11:42 Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Rasim Ozan Kütahyalı, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:04 Adana’da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı Adana'da yakalanan suç örgütü lideri İsmail Abdo, 20 bin lira kefalet ödeyip serbest kaldı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 13:11:27. #1.11#
SON DAKİKA: Papua Yeni Gine'deki Toprak Kayması Sonucu Binlerce Kişi Kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement