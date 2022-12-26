Fransız gazetesinden Paris'te yaşanan olaylar sonrası skandal ifadeler: Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var

Fransa'nın başkenti Paris'te 23 Aralık'ta 69 yaşındaki bir kişi, Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında rastgele ateş açtı, olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Saldırının ardından Paris sokakları karıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK yandaşları, polisle karşı karşıya geldi. Fransa medyası ise suçu Türkiye'ye atmaya kalktı.

TÜRKİYE'YE SUÇ ATTILAR

Liberation Gazetesi, konuyla ilgili haberinde Türkiye'den şüphelenildiğine dair ifadeler paylaştı. Skandal ifadelerin yer aldığı haberde, "Irkçı suçun arkasında Türkiye'nin gölgesi var" denildi. Ayrıca haberin içeriğinde saldırının arkasında "Türk gizli servislerinin" olabileceği yazıldı.

31 POLİS YARALANMIŞTI

Öte yandan olaylarda şehri birbirine katan PKK terör örgütü destekçileri, kaldırım taşlarını sökerek polise fırlattı ve otomobilleri devirerek ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Şiddet olaylarında 31 Fransız polisi yaralandı.

"YABANCILARA KARŞI PATALOJİK NEFRETİ" VARMIŞ

Fransız basınının Paris Savcılık Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberlerde ise, 69 yaşındaki Fransız saldırganın gözaltı sırasında "yabancılara karşı patolojik bir nefreti olduğunu" itiraf ettiği de yer alıyor. Şüphelinin, gözaltında ayrıca saldırı günü yabancıları öldürmek için çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Paris'in banliyösü Saint-Denis'ye gittiğini, burada az kişi olması ve kıyafetinin, silahının şarjörünü doldurmasına imkan vermemesi nedeniyle planladığı saldırıdan vazgeçtiğini söylediği de belirtiliyor