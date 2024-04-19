Yerel kaynaklara göre, Paris'teki İran konsolosluğunda bir adamın intihar yeleği ile kendini patlatma tehdidinde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis intikal etti.
Şahıs, Fransız başkentinin 16. bölgesinde bulunan binada şu anda içeride. Avrupa 1'e göre, patlayıcı bir kemer taşıdığı ve ayrıca el bombasına benzeyen bir cisimle donatıldığı bildiriliyor.
Alan kapatıldı ve halk tahliye edildi, bir polis kaynağı 'müdahalenin yakın olduğunu' söyledi - bu, polislerin binaya baskın yapmaya hazırlandığını öne sürüyor. Güvenlik önlemi olarak, şehrin Metro Hattı 6'nın kesintiye uğratılması polis tarafından emredildi.
Fransa'nın özel BRI silahlı polis biriminden memurlar olay yerinde bulunuyor. Avrupa 1, elçiliğin polise yardım talebinde bulunduğunu ve adamın binanın içinde olduğunu bildirdiğini aktardı. Haber kaynağına göre, şahıs konsoloslukta bir odada, büyükelçinin de bulunduğu bir ortamda kendine barikat kurmuş durumda.
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Son Dakika › Dünya › Paris'teki İran büyükelçiliği önünde canlı bomba alarmı! Ekipler olay yerine sevk edildi - Son Dakika
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