Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan\'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
29.01.2026 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesinin doğru adım olacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin enerji hatları ve ulaşım bağlantıları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE BİRLEŞMEK DOĞRU ADIM"

Tek bir bölgesel enerji alanının oluşturulmasının, Güney Kafkasya'yı uluslararası pazarlarda güçlü bir enerji ihracatçısına dönüştürebileceğini söyleyen Paşinyan, şu ifadeleri kullandı: "Ermenistan'ın enerji sisteminin Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji sistemleriyle birleştirilmesi doğru adım olurdu. Ermenistan ve Azerbaycan ihtiyaçlarından fazla enerji üretim kapasitelerine sahiptir. Bu durum, karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin önünü açmaktadır. Ermenistan, daha geniş pazarlara çıkabilmek için Azerbaycan'ın altyapısını kullanmakla ilgilenmektedir. Buna karşılık Azerbaycan ise Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a ve diğer yönlere elektrik enerjisi transit etme imkanı elde edecektir."

"RUSYA YATIRIM YAPMAK İSTEMEZSE KENDİMİZ YAPARIZ"

Paşinyan, Azerbaycan ve Türkiye'ye uzanan demir yolu hatlarının Ermenistan sınırları içindeki bazı bölümlerinin Rusya tarafından onarılması konusuna da değinerek, "Bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduk. Henüz bir yanıt olup olmadığını bilmiyorum ancak genel olarak olumlu sinyaller görüyoruz ve sürecin hızlanmasını umut ediyoruz. Eğer Rusya yatırım yapmak istemezse bu kesimleri devralırız ve her şeyi kendimiz yaparız." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor İsmini duyan aynı soruyu soruyor, hikayesi herkesi şaşırtıyor
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi
Anlaşma sağlandı Beşiktaş’tan sürpriz transfer Anlaşma sağlandı! Beşiktaş'tan sürpriz transfer
Irak’taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump’a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir Irak'taki Koordinasyon Çerçevesi, Trump'a meydan okudu: İç işlerimize müdahaledir
Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız Selçuk İnan: Fenerbahçe maçında kazanmak için sahaya çıkacağız
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

16:55
DEM Partili Cizre Belediyesi’ne asılan pankartı polis indirdi
DEM Partili Cizre Belediyesi'ne asılan pankartı polis indirdi
15:56
Gamze Özçelik “Duam, şükrüm“ dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
Gamze Özçelik "Duam, şükrüm" dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı
15:20
ABD’ye karşı koyabilirler mi İşte ’’Eller tetikte bekliyoruz’’ diyen İran’ın askeri gücü
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte ''Eller tetikte bekliyoruz'' diyen İran'ın askeri gücü
14:49
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
14:44
Korkulan oluyor Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı
14:38
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 17:16:54. #.0.5#
SON DAKİKA: Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.