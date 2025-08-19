Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan'da Görüştü

Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan\'da Görüştü
19.08.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ermenistan ve İran, 10 mutabakat imzaladı; stratejik iş birliği vurgulandı.

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Erivan'da bir araya geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da görüştü. Liderler, 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Heyetler arası ve ikili görüşmelerin ardından, siyasi, sosyal, kültürel, turizm, sanayi, eğitim, ulaştırma, şehircilik, sanat ve sağlık alanlarında 10 mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ortak basın toplantısında, iki ülke arasında uzun vadeli stratejik iş birliği programının nihai hale getirilmesi ve imzalanması için hazır olduğunu söyledi. Ermenistan, Azerbaycan ve ABD arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin İran'ın kaygılarını vurgulayan Pezeşkiyan, Tahran'ın Kafkasya bölgesinde istikrar ile barışın sağlanmasını her zaman öncelikli gördüğünü ve bu yöndeki çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise konuşmasında, İran'la ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme zamanının geldiğini kaydetti. Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hatlarının tamamen Ermenistan'ın yargı yetkisi altında olacağını aktaran Paşinyan, "Ermenistan ile İran için uluslararası sınırların değişmezliği ve devletlerimiz arasındaki kesintisiz bağlantı hayati önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Azerbaycan ile üzerinde anlaşılan en önemli konulardan birinin bölgedeki iletişim ve ulaşım kanallarının yeniden faaliyete geçirilmesi olduğunu belirterek, "Bu uygulama da Ermenistan ile İran arasında demir yolu iş birliği için yeni kapılar açacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Mesud Pezeşkiyan, Nikol Paşinyan, Ermenistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Erivan, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 22:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Paşinyan ve Pezeşkiyan Erivan'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.