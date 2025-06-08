Passau'da Araba Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

Haber: İlhan Baba

(PASSAU)- Almanya'nın güneyindeki Passau kentinde bir aracın, kaldırımda bulunan yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Olay, Passau kent merkezine yakın Grünaustraße isimli sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 48 yaşındaki sürücü, aracıyla kaldırımda bir grup insanın üzerine sürdü.

Polis tarafından yapılan açıklamada da saldırının kasıtlı olabileceği, yaralanan 5 kişi arasında, sürücünün eşi ve 5 yaşındaki kızının da bulunduğu belirtildi. Olayın arkasında bir velayet tartışması olabileceği düşünülüyor.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, sürücünün olay yerinde gözaltına alındığı belirtildi. Ailenin Irak kökenli olduğu ve Passau bölgesinde yaşadığı bildirildi.

Kazanın yaşandığı cadde, birkaç saat boyunca polis tarafından kapatıldı ve olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede delil topladı.