Paul Biya 92 Yaşında Yeniden Aday

Dünyanın en yaşlı devlet başkanı olan Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, 92 yaşında olmasına rağmen Ekim ayında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

43 yıldır iktidarda olan Biya bir dönem daha görev yapmak istiyor.

Biya adaylık kararını, "Karşı karşıya olduğumuz zorlukların aciliyetiyle hizmet etme kararlılığım eş düzeydedir, içiniz rahat olsun" diyerek duyurdu.

Sosyal medya mesajında, sekizinci kez aday olmaya karar vermesinde "sayısız ve ısrarlı" çağrıların etkili olduğunu savundu.

Biya yönetimine, yolsuzluk ve zimmete para geçirme iddialarının yanı sıra kötü idare ve güvenlik sorunlarını çözmedeki başarısızlık gibi eleştiriler getiriliyor.

Biya'nın sağlığı ve ülke yönetme kapasitesi hakkında da endişeler var.

Geçen yıl altı haftadan uzun bir süre kamuoyu önüne çıkmaması Paul Biya'nın sağlığıyla ilgili spekülasyonlara yol açmıştı.

1982'den beri iktidarda olan Biya, bugüne dek hiçbir seçimi kaybetmedi.

Seçimi kazanırsa yedi yıl daha iktidarda kalacak ve neredeyse 100 yaşına kadar cumhurbaşkanı olabilecek.

Gerek Kamerun'da gerekse de ülke dışından Biya'ya bırakma çağrıları da yapılıyor.

92 yaşındaki siyasetçinin adaylık kararını açıklaması, özellikle kuzey bölgelerinden önemli müttefikleriyle yaşadığı siyasi ayrılığın ardından geldi.

Bu bölgeler geçmiş seçimlerde Biya'ya oy tabanı olması açısından kritik öneme sahip.

Bu bölgenin siyasetçilerinden ikisi, eski bakan Issa Tchiroma Bakary ve eski Başbakan Bello Bouba Maigari, kısa süre önce iktidar koalisyonundan ayrılarak seçimde aday olacaklarını duyurdu.

Geçen ay Bakary, Biya yönetiminin "halkın güvenini kaybettiğini" söyleyerek rakip bir partiye geçtiğini ilan etti.

En az dört aday daha cumhurbaşkanlığı seçimine giriyor.

İktidardaki Kamerun Halkının Demokratik Hareketi partisi üyeleri ve destekçileri, geçen yıldan bu yana Biya'ya yeniden aday olması çağrısı yapıyordu.

Partinin lideri olarak da zaten fiili aday konumundaydı.

Biya, 2008'de görev süresi sınırını kaldırarak süresiz biçimde cumhurbaşkanlığına aday olma imkanı elde etmişti.

2018 seçimlerini oyların yüzde 71'inden fazlasını alarak kazanmış, ancak muhalefet seçimlerde usulsüzlükler yaşandığını öne sürmüştü.

Biya'nın son adaylık kararına tepki gösteren başkent Yaoundé'deki birçok kişi, BBC'ye siyasi konularda açıkça konuşmaktan korktukları için yorum yapmaktan kaçındıklarını söyledi.

Seçmenler ne diyor?

Kimileri isimlerini, yaşlarını veya mesleklerini güvenlik endişesiyle paylaşmadı.

"Bu yaşta bir insanın cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını açıkladığını dünya siyasi tarihinde hiç görmedim, hiç duymadım" diyen bir kişi de isminin gizli kalmasını istedi.

Bir diğer Kamerunlu seçmen Camille Esselem ise bu habere şaşırarak, "Gerçekten gidip dinlenir, görevi yeni kuşağa devreder diye düşünmüştüm" dedi.

Buna karşın bazı kişiler, deneyimli liderin ülkeyi yedi yıl daha yönetmesini memnuniyetle karşılıyor.

Kamu çalışanı Ngono Marius, "Cumhurbaşkanının Kamerun halkına sunacağı daha çok şey var" dedi ve ekledi:

"Eğer adaysa demek ki ülkeyi yönetmeye muktedirdir"

Sylvia Tipa isimli bir seçmen de belki Biya'nın bu kadar uzun süre iktidarda kalmasının "Tanrı'nın işi" olabileceğini savundu.

Tipa, "Bugüne kadar ülke için pek çok şey yaptı. Çatışmalar karşısındaki rolünü ve diğer birçok alandaki katkılarını görüyoruz" dedi.

İlk seçim 1982

Kamerun, 1884'te Almanya tarafından sömürgeleştirildi.

İngiliz ve Fransız güçler 1916'da Almanya'yı buradan ayrılmaya zorladı.

Üç yıl sonra Kamerun bölündü. Yüzde 80'i Fransızların, yüzde 20'si İngilizlerin oldu.

Fransa yönetimindeki Kamerun 1960'ta bağımsızlığını ilan etti.

Yapılan bir referandumun ardından İngiltere'nin eski sömürgesi Güney Kamerunlar Kamerun'a katılırken Kuzey Kamerunlar ise İngilizce konuşulan Nijerya'ya katıldı.

Paul Biya ilk kez 6 Kasım 1982'de ülkenin lideri seçildi.