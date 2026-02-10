Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş - Son Dakika
Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş

Pedofili dosyasından çıkan isim olay! Kendi adasını bile hizmetine vermiş
10.02.2026 06:55
Jeffrey Epstein dosyalarında adı geçen David Copperfield ile Epstein arasında "yakın ilişki" bulunduğu iddia edilirken, Copperfield'ın Bahamalar'daki özel adası Musha Cay'in, Epstein'ın adasının yerini aldığı öne sürüldü; dosyalarda yer alan bu bağlantılar kamuoyunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Jeffrey Epstein dosyalarının kapsamlı biçimde açıklanmasının ardından, sihirbaz David Copperfield adı yeniden gündeme geldi. Yayımlanan belgelerde Copperfield'a ilişkin detaylar yer alıyor; bu gelişme kamuoyunda pek çok spekülasyonun da doğmasına yol açtı.

"ARALARINDA YAKIN İLİŞKİ VAR"

Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni dosya diliminde, FBI'ın 2007–2010 yılları arasında yürüttüğü soruşturmaya göre Copperfield ile Epstein arasında "yakın ilişki" olabileceğine dair değerlendirmeler bulunuyor. FBI ajanları, iki kişinin potansiyel olarak aynı çevrede vakalarla bağlantılı olabileceğini not etmiş; suç ortaklığı iddiası değil, şüphe uyandıran bağlantılar üzerinde durduklarını belirtmiş.

MİSAFİRLERİNE BİLET TEMİN ETMİŞ

Belgelerde ayrıca Copperfield'ın, Epstein'in misafirlerine ücretsiz biletler temin ettiği, bazı dosyalarda kayıtlı isimler arasında anıldığı ve FBI'ın soruşturmayı genişletmek istemesine rağmen takipsizlik kararı verildiği aktarılıyor.

SAHİP OLDUĞU ADAYI HİZMETİNE VERMİŞ

Copperfield'ın sahibi olduğu özel ada Musha Cay (Bahamalar) son günlerde bazı çevrelerde, Epstein'ın malikanesiyle benzer bir ortam olduğu şeklinde spekülasyonlara konu oldu. Ancak dış basında bu spekülasyonlara dair resmî bir kanıt veya belge bulunmuyor; bağlantı iddiası yalnızca ailesel bağ veya ada benzerliğine dayalı yorumlara dayanıyor. Bazı mahkeme belgelerinde, Epstein'in eski çalışanı Johanna Sjoberg'in, Palm Beach'te düzenlenen bir yemekte Copperfield ile karşılaştığını ve onun Epstein sorumluluklarına dair sorular sorduğunu belirttiği iddia edilmişti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Las Vegas'ta yeni açıklanan dosyalar nedeniyle Copperfield'ın MGM Grand'daki gösterilerini iptal etme çağrıları yapılıyor. Bazı çevreler, dosyalarda yer almasını şüphe uyandırıcı bulsa da, bu çağrılar henüz resmi bir yaptırıma dönüşmedi.

