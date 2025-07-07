Peru'da Antik Peñico Kenti Keşfedildi - Son Dakika
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Peru'da Antik Peñico Kenti Keşfedildi

Peru\'da Antik Peñico Kenti Keşfedildi
07.07.2025 04:49
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Peru'da 3500 yıllık Peñico kenti, ticaret merkezi olarak önemli bir antik yerleşim olarak bulundu.

Arkeologlar Peru'nun kuzeyindeki Barranca eyaletinde bir antik kent keşfedildiğini duyurdu.

Peñico adlı 3500 yıllık şehrin, Pasifik kıyısındaki ilk toplulukları, And Dağları ve Amazon havzasında yaşayanlarla birleştiren önemli bir ticaret merkezi olarak hizmet verdiğine inanılıyor.

Antik kent, Peru'nun başkenti Lima'nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinde, deniz seviyesinden yaklaşık 600 metre yükseklikte yer alıyor.

Şehrin, MÖ 1800 ile 1500 yılları arasında, yani Ortadoğu ve Asya'da erken medeniyetlerin geliştiği dönemde kurulduğu düşünülüyor.

Araştırmacılar, keşfin Amerika'nın en eski uygarlığı olan Caral'a ne olduğuna ışık tuttuğunu söylüyor.

Araştırmacılar tarafından yayımlanan ve insansız hava aracıyla çekilmiş görüntüler, şehrin merkezindeki bir yamaçta terasta, taş ve çamur binaların kalıntılarıyla çevrili dairesel bir yapıyı gösteriyor.

Alanda sekiz yıl süren araştırmalarda, tören tapınakları ve konut kompleksleri de dahil 18 yapı ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar alandaki binalarda törensel objeler, insan ve hayvan figürlerinden oluşan kil heykeller ile boncuk ve deniz kabuklarından yapılmış kolyeler keşfetti.

Peñico, Amerika kıtasının bilinen en eski uygarlığı kabul edilen Caral'ın 5000 yıl önce Peru'nun Supe Vadisi'nde MÖ 3000 civarında kurulduğu yere yakın bir konumda.

Caral'da büyük piramit yapıları, sofistike sulama tarımı ve kentsel yerleşimler de dahil 32 anıt var.

Antik kentin Hindistan, Mısır, Sümer ve Çin'deki diğer karşılaştırılabilir erken medeniyetlerden izole şekilde geliştiğine inanılıyor.

Peñico'daki son araştırmaları ve 1990'larda Caral'da yapılan kazıları yöneten arkeolog Dr. Ruth Shady, keşfin iklim değişikliği nedeniyle yok olan Caral uygarlığına ne olduğunu anlamak açısından önemli olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Dr. Shady, Peñico topluluğunun "ticaret, kıyı, dağlık ve orman toplumlarıyla alışveriş için stratejik konumda yer aldığını" belirtti.

Peru Kültür Bakanlığı'nın araştırmacılarından arkeolog Marco Machacuay, 3 Temmuz'da bulguların açıklandığı basın toplantısında, Peñico'nun öneminin Caral toplumunun devamı olmasında yattığını söyledi.

Amerika kıtasının en önemli arkeolojik keşiflerinin çoğu Peru'da.

Bu keşifler arasında, And Dağları'ndaki Machu Picchu İnka Kalesi ve ülkenin orta kesiminde sahil yakınındaki çöle kazınmış gizemli Nazca Çizgileri de bulunuyor.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Peru'da Antik Peñico Kenti Keşfedildi - Son Dakika

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