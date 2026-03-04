Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti - Son Dakika
Pezeşkiyan, ABD-İsrail saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayan İspanya'ya teşekkür etti
04.03.2026 22:22
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin tutumuna yönelik açıklamada bulundu.

"BATI DÜNYASINDA HALA DUYARLI VİCDANLAR VAR"

Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanyol yetkililere söz konusu saldırılara ilişkin tavırları nedeniyle teşekkürlerini iletti. Pezeşkiyan, "İspanyol hükümetinin Siyonist-Amerikan koalisyonunun açık insan hakları ihlalleri ve İran dahil çeşitli ülkelere yönelik askeri saldırıları karşısında sergilediği sorumlu tutum, Batı dünyasında hala duyarlı vicdanların ve etik değerlerin var olduğunu gösteriyor. İspanya yetkililerine tutumları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN "İSPANYA İLE TİCARİ İLİŞKİLERİ KESME" EMRİ

ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz ile Oval Ofis'te 3 Mart'ta yaptığı görüşmede basının sorunlarını yanıtlarken, İran'a yönelik saldırılarda, Endülüs'teki Sevilya ve Cadiz kentlerinde bulunan Moron de la Frontera ve Rota askeri üslerindeki ABD ordusuna ait uçakların kullanılmasına izin vermediği için İspanya'yı eleştirmişti.

İspanya için "berbat bir müttefik" ifadesini kullanan Trump, "İspanya üslerini kullanamayacağımızı söyledi, bu doğru değil. İstersek üslerini kullanabiliriz. Kimse bize üsleri kullanmamamızı söyleyemez. İspanya şu an berbat durumda. Aslında, (Hazine Bakanı Scott Bessent) Scott'a İspanya ile tüm ticari ilişkileri kesmesini söyledim." açıklamasında bulunmuştu.

SANCHEZ'DEN TRUMP'A REST: MİLYONLARIN KADERİYLE RUS RULETİ OYNAYAMAZSINIZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Trump'ın açıklamasının ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmada, "İnsanlığın büyük felaketleri işte böyle başlıyor. Milyonların kaderiyle Rus ruleti oynayamazsınız" demişti. Sanchez, Ukrayna, Gazze ve 20 yıldan fazla bir süre önce yaşanan Irak Savaşı'na değinerek, "Geçmişin hatalarını tekrarlamaya karşıyım. Hükümetimin tutumu şöyle özetlenebilir: Savaşa hayır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

22:39
